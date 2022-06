Cruz Roja Internacional responde a críticas por no atender a policía herido en Catatumbo

Fuertes señalamientos se han escuchado contra la Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) por la circulación de un video en el que aparecen uniformados de la Policía de Norte de Santander, pidiendo ayuda para el patrullero Julián David Garzón, de 22 años quien resultó herido en combate con un grupo armado en corregimiento de Campos Dos zona rural de Tibú.

Ante esta situación, se han conocido diversas reacciones, como las del abogado Diego Villamizar, defensor de Derechos Humanos, quien dijo que se observó una actitud negativa de los funcionarios", pese a la presencia de un vehículo del organismo internacional estacionado en la vía.

Por su parte, la Cruz Roja Internacional dijo a través de un comunicado que “el viernes 10 de junio, un equipo de la institución se encontraba en el corregimiento Campo Dos (Tibú, Norte de Santander) en diálogo con comunidades y en cumplimiento de su mandato humanitario".

Asimismo, dijo que en horas de la noche, personal de la Policía Nacional solicitó apoyo para proveer asistencia en salud y la evacuación de un integrante de la institución gravemente herido.

“Desafortunadamente, el equipo del CICR presente en la zona no contaba con personal de salud, insumos o vehículos para la atención en salud de heridos y por lo tanto no tenía la capacidad para brindar auxilio médico durante su traslado hasta un centro de salud”, según la Cruz Roja Internacional se le explicó a los uniformados de la Policía Nacional por qué no los podían atender, cuando se esperaba actuar en el mejor interés de la persona herida.

El CICR señaló que "cumplió su misión a favor de las personas afectadas por los conflictos armados y la violencia bajo el principio de imparcialidad, en el cual no discrimina al momento de brindar su respuesta humanitaria".