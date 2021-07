Cuatro miembros de una misma familia fallecieron por covid-19 en Piedecuesta, Santander

Una tragedia vivió una familia en el municipio de Piedecuesta, en el departamento de Santander, tras el fallecimiento de cuatro de sus integrantes a causa de la covid-19.

La difícil situación comenzó cuando Juan Pablo Leal, uniformado de la Policía, se contagió del virus tras las protestas en Bogotá y permaneció durante varios días luchando en una Unidad de Cuidados Intensivos de esa ciudad.

Por las complicaciones que generó el virus en su cuerpo el joven santandereano falleció y fue trasladado al municipio de Piedecuesta, donde sus familiares le realizaron sus honras fúnebres.

Le puede interesar: En video quedó registrado un nuevo hurto a una pizzería en Bucaramanga

En medio del funeral, cinco de sus hermanas se contagiaron del virus, tres de ellas perdieron la lucha contra la covid-19 y fallecieron días después de Leal.

Gloria Amparo Leal, una de las hermanas de los que murieron, manifestó que pese a que tomaron todas las medidas de bioseguridad, el virus tocó a su familia y se llevó a varios de sus miembros.

“Nos fuimos al entierro de él y, a pesar que tomamos todas las medidas de bioseguridad, cinco de mis hermanas se contaminaron y lamentablemente el 7 de julio mi primera hermana Carmen Leal murió”, puntualizó Leal.

Marisol Díaz Jiménez, familiar del clan, relató que el 7 de julio falleció Carmen Felisa Leal, el 10 de julio María Aurora Leal y el 14 de julio Claudia Lucía Leal, convirtiéndose en una tragedia familiar.

Lea aquí también: 20 de Julio: Plan candado para la manifestación que se realizará en Bucaramanga

“El era Policía y en las protestas que habían en Bogotá él se contagió, le dio una gripa y tuvo un tiempo que no podría respirar, eso fue doloroso cuando me llamaron que falleció otra prima, hermana de mi primo Juan Pablo, me afectó mucho”, indicó Díaz.

Así las cosas, la covid-19 enluta nuevamente a una familia santandereana, quienes perdieron cuatro integrantes y que no le ganaron la batalla contra el virus.

La familia Leal, que perdió a cuatro de sus integrantes, hace un llamado a los ciudadanos para que se vacunen y sigan manteniendo los protocolos de bioseguridad.