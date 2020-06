Cultivadores de coca en el Catatumbo piden al gobierno avanzar en planes de sustitución

Representantes de organizaciones dedicadas a la siembra de cultivos de coca en Norte de Santander expresaron ante la Asamblea y la gobernación departamental la preocupación de los miles de campesinos dedicados a la siembra de cultivos ilícitos por la suspensión de los procesos de sustitución de la hoja de coca en el Catatumbo.

En el marco de la socialización del plan de desarrollo del departamento, se escucharon las inquietudes y propuestas de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y la Coordinadora de cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), quienes dieron a conocer múltiples peticiones al gobierno nacional, que desde hace más de un año no avanzan en los planes municipales de sustitución firmados en Tibú y Sardinata.

Wilder Mora, representante de Coccam en Norte de Santander, aseguró que hasta que no haya voluntad por parte del gobierno nacional para avanzar en la sustitución de cultivos no habrá una solución cercana para eliminar los cultivos de hoja de coca en el Catatumbo.

"Nosotros le hemos dicho al gobierno que queremos sustituir los cultivos de hoja de coca, pero que sea una sustitución real, no de palabras, porque por parte del gobierno nacional ha sido incumplimiento tras incumplimiento; jamás hemos dicho que no queremos eliminar los cultivos, pero deben haber garantías como educación, vías y asistencia técnica a cultivos", expresó el líder campesino.

Además, dijo: "nosotros no somos narcotraficantes ni consumidores de coca; la cultivamos porque el gobierno no nos han apoyado. En la región del Catatumbo no tenemos vías, infraestructura, salud y ni hablar de las garantías de comercialización de los productos que siembran los campesinos".

Asimismo, le han solicitado al gobierno de Iván Duque incluir los 13 municipios en el departamento donde hay siembra de cultivos ilícitos en las zonas PDET, teniendo en cuenta que en solo 8 de ellos se está trabajando, lentamente en procesos de desarrollo económico y social.

"Quedaron por fuera de estos proyectos varios municipios, incluso el área metropolitana de Cúcuta, donde la coca no se siembra desde ayer, desde hace muchos años se hace pero no le han prestado la atención necesaria; de acá desde la gobernación solo estamos a media hora de una siembra de coca en Cúcuta", añadió el líder campesino.

Las comunidades campesinas dedicadas a los cultivos han solicitado la suspensión de los procesos de erradicación forzada que adelanta el Ejército Nacional en áreas como Sardinata y la zona rural de Cúcuta donde se ha presentado el asesinato de dos integrantes de la comunidad, petición que ha sido respaldada por la Asamblea departamental que se suma a esta petición ante el alto gobierno.