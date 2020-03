Decretan pico y placa ambiental en Bucaramanga por mala calidad del aire

Ante la deficiente calidad del aire que se ha registrado desde febrero en la capital santandereana y el área metropolitana, la Alcaldía de Bucaramanga señaló que, desde el lunes 16 de marzo, se aplicará la medida de pico y placa ambiental.

Así lo confirmó el alcalde Juan Carlos Cárdenas Rey, quien además explicó que el pico y placa convencional quedará suspendido y la nueva medida regirá hasta que las mediciones de la calidad del aire mejoren, pues en este momento se registra índices de material particulado que son dañinos para la salud humana, especialmente para los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

El nuevo pico y placa ambiental regirá de la siguiente manera: de lunes a sábado entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m., de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., para motocicletas y carros particulares. Los días pares será para placas pares y los días impares para placas impares.

La restricción no cobija a los vehículos eléctricos ni aquellos que funcionan a gas. “En los días calendarios impares, los vehículos particulares no podrán movilizarse en las horas pico, eso para reducir las emisiones que están disparadas en Bucaramanga. Lo mismo para los vehículos particulares pares en calendario par. Estaremos trabajando con la Dirección de Tránsito para que la comunidad pueda tener total claridad”, explicó el mandatario.

Además, señaló que durante el fin de semana se impartirán comparendos pedagógicos. Sobre el servicio de transporte público, el alcalde Juan Carlos Cárdenas aseguró que funcionará con normalidad y para ellos sí aplicará el pico y placa convencional.

¿Por qué se adopta esta medida?

La decisión fue tomada como consecuencia de los altos índices de material particulado que se registra en el aire, luego de las mediciones realizadas desde febrero por el Grupo de Calidad del Aire del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB).

Estas mediciones arrojaron índices críticos en cuatro de las cinco estaciones ubicadas en el área metropolitana.

“Habíamos tenido una reducción en los índices por las lluvias, pero es probable que los niveles de contaminación se mantengan hasta abril, que se da la transición de la temporada seca a la invernal”, señaló Óscar Rojas Figueredo, coordinador de Calidad del Aire del AMB.

Según el experto, el parque automotor es uno de los principales causantes de estos altos niveles de material particulado, por lo que se recomienda que los grupos vulnerables, es decir, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, eviten el ejercicio al aire libre y no permanezcan mucho tiempo expuestos.

Escrito por: Valesca Alvarado Ríos