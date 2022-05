Defensoría del Pueblo Santander apoya proceso electoral

Son varias las dificultades que se podrían presentar durante la jornada electoral de mañana, por lo que la Defensoría del Pueblo de Santander hará presencia con más de 70 funcionarios en las calles de Bucaramanga y otros municipios del departamento; con el fin de evitar que las personas no puedan ejercer su derecho al voto.

Más de 1.700.000 ciudadanos están habilitados en Santander para salir a votar en los próximos comicios electorales, de modo que Rodrigo González, defensor del pueblo regional, dijo que ya se adelanta una directriz nacional para hacer seguimiento, monitoreo y acompañamiento el domingo.

“Hemos asistido a los Puestos de Mando Unificado (PMU) y a las comisiones electorales, por lo que vamos a tener a más de 70 funcionarios en calle, además de contar con la Defensoría móvil”, señaló el defensor regional.

Asimismo, dijo cuáles serían los horarios en los que se estaría entregando el reporte de la actividad electoral.

“En tres momento estaremos ampliando la información de los comicios. A las 9 de la mañana será el primer reporte, luego a 11 de la mañana y finalmente a 4 de la tarde será el último”, aseguró.

De esta manera los funcionarios se preparan para las próximas elecciones presidenciales, garantizando los derechos políticos de todos los colombianos.

“Hasta ahora creemos que no va haber riesgo. Se han trabajado medidas para evitar cualquier tipo de desorden que afecte la jornada. Se puede presentar congestión en las entradas de los puntos de votación porque no hay visibilidad de las mesas, algunas dificultades para las personas en situaciones de discapacidad o porque no encuentran los tarjetones”, mencionó González.

La regional Santander junto con la Procuraduría, la Personería y los diferentes ministerios estarán continuamente haciendo presencia en los puntos, verificando las condiciones y dificultades que se puedan presentar. Además de recibir las peticiones de la ciudadanía que por algún motivo no pueda ejercer su voto.