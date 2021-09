Denuncian desaparición de líder social en el Catatumbo

Días de incertidumbre vive la familia del líder social y defensor de Derechos Humanos, Rodolfo Galvis, de 50 años y que pertenece a la Pre-Cooperativa Agroindustrial Semilleros de Paz Colombia, contaba con esquema de seguridad por amenazas recibidas en su contra.

Lo que se sabe es que desapareció desde el pasado 10 de septiembre de su finca ubicada entre las veredas la Silla y Petrólea del corregimiento Campo Dos, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

“La única información que tenemos recogida hasta el momento, es que él se encontraba en una reunión con líderes sociales en Tibú, el día entre lunes, martes y miércoles, el aprovecho ese momento para ir a una parcela en este sector de la Silla y La Gabarra, al parecer el llegó el día jueves y se encontró con una muchacha a la cual le iba a mostrar los linderos al día siguiente pues tenía las intenciones de vender esa propiedad”, indicó Jonathan Ortiz, hijo del líder desaparecido.

Igualmente, señaló que “como la cita había quedado para ese viernes a medio día, mi papá madrugó a limpiar los linderos para mostrárselo a los compradores y desde ese momento y hasta el sol de ahora, el no aparece”, indicó con voz entrecortada.

No desaprovecho el momento para pedirle a quien tenga a su padre, que primero le respeten la vida, que cuiden de su salud y lo dejen libre prontamente.

“Lo que yo quiero es que, si hay un grupo armado que si lo tiene retenido, que por favor se manifiesten, que nos digan, estamos preocupados por su vida, es un señor que tiene 50 años, la medida de protección no entiendo por qué el escolta no estaba con él, lo único que puedo decir es que cuando fui hasta la parcela y ya me venía, dos hombres me dijeron que me fuera lo más rápido posible que eso era territorio de unos grupos armados y yo les dije que lo único a lo que venía era en búsqueda de mi papá”, manifiesta Jonathan con la voz llorosa.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo en Norte de Santander ha rechazado las amenazas en contra de líderes sociales y profesores en Tibú, a quienes a través de mensajes de grupos armados ilegales están siendo hostigados.

Igualmente, recordó que desde el año pasado se emitieron alertas tempranas que hoy están dejando ver lo que advirtieron en su momento y por ahora no se ha hecho nada para frenar esta situación, por lo que han solicitado también el respeto a la vida del líder desparecido.

“Exigimos respeto por la vida del defensor de Derechos Humanos, Rodolfo Galvis, quien se encuentra desaparecido aparentemente en poder de estos grupos ilegales desde el pasado 10 de septiembre, según han denunciado sus familiares”, dijo Jaime Marthey, defensor regional del Pueblo.

Finalmente, la entidad reiteró el llamado a las autoridades a proteger la integridad y la vida de los habitantes de Norte de Santander, en especial de aquellos cuyos nombres hoy circulan en panfletos que han sido distribuidos entre la población.