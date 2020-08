Denuncian nuevo caso de paseo de la muerte con adulta mayor en Santander

A bordo de una ambulancia permaneció Carmen Sofía Flórez Rodríguez, una mujer de 71 años de edad que fue remitida desde el hospital del municipio de El Playón, Santander, a Bucaramanga por fiebre y un fuerte dolor abdominal.

Según su hija Yohana Flórez, al llegar a la ciudad realizaron un recorrido por varios centros médicos pero en ninguno fue posible la atención por la ocupación total de las Unidades de Cuidados Intensivos.

“Llegamos inicialmente al Hospital González Valencia de donde traíamos la remisión de atención, el médico que estaba de turno nos dice que no tienen UCI para mi mamá, que debíamos trasladarla al Hospital Local del Norte, nos fuimos para este lugar y allí nos dicen que tampoco tienen capacidad, que ellos no la pueden recibir, regresamos al González Valencia, luego de 15 minutos de espera nos abren la puerta pero no nos brindan atención”, enfatizó Yohana.

Explicó que durante más de siete horas su mamá permaneció al interior de la ambulancia la cual contaba con precarias condiciones, situación que limitó la atención.

“Por seguridad no la movimos de la ambulancia, mi madre dura más de siete horas en este vehículo que no tenía ningún tipo de garantía para mantenerla con vida, no contábamos con oxigeno”, relató la hija de la víctima.

Explicó que luego de siete horas de recorridos y espera, finalmente la ingresan a un área especial donde se encuentran los pacientes sospechosos por COVID-19 en Hospital Universitario de Santander donde fallece.

“Después de tanta espera me la recibieron en el Hospital Universitario de Santander, la trasladaron a un carpa de aislamiento y diez minutos después mi mamá estaba muerta”, dijo Flórez.

Este es el segundo caso de paseo de la muerte que se registra en Santander en los últimos días. La gerencia del Hospital Universitario de Santander confirmó que el caso está en revisión.

Por su parte las autoridades de salud adelantan investigaciones para aclarar los hechos.