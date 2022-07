Denuncian otro caso de violencia física en una estación de policía de Santander

Familiares denunciaron nuevamente otro caso de golpiza en la estación principal de la Policía de Girón (Santander).

Los familiares manifestaron que han sido extorsionados para cambiar de celda al joven de 24 años, un hecho que se repite en otras estaciones de Policía del área metropolitana de Bucaramanga

Esta persona, que está privada de la libertad por delitos de hurto, fue golpeado en su rostro dos veces en menos de una semana. En la denuncia se registró que las heridas fueron con cuchillo, propiciadas por parte de los detenidos que comparten celda con la víctima de la golpiza.

“Le han dado muchos golpes. Dice que están encima de él y que no puede decir nada. La esposa lo vio y estaba muy golpeado en la cara. No podía hablar. No podía comentar nada de lo que está pasando en la celda”, indicó la madre del joven, Francy Hernández.

Frente a estos hechos, la familia del tenido señaló que para trasladarlo de celda, de manera anónima, los agresores le exigieron una transferencia de 50.000 pesos.

“Tenía que dar 50.000 pesos para que lo trasladaran de la celda en la que él estaba. Yo los consigné pero él siguió ahí mismo. Me dieron un número, pero no sé de quién era”, comentó Hernández.

Luego de hacer el pago los familiares no recibieron razón y por lo contrario vieron que solo era una extorsión, ya que el detenido continúa en la misma celda, conviviendo con sus agresores, sin poder decir nada.

Por el momento, se espera el pronunciamiento de las autoridades del área metropolitana de Bucaramanga, sobre este nuevo caso de golpiza dentro de la estación de Girón, además de los hechos que ocurrieron igualmente en la estación de Policía de Piedecuesta.

Ya que en el caso del detenido de Piedecuesta, el defensor del joven también indicó que a los familiares les habían exigido dinero para trasladarlo de celda y evitar que siguieran atentando contra la vida del detenido. Según señaló, un hecho que se estaría repitiendo en las estaciones policiales de área metropolitana de la capital santandereana.