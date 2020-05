Denuncian que 70% de municipios en Risaralda no tienen hospitales para enfrentar COVID-19

Los alcaldes de los municipios de Risaralda, donde no se han presentado casos de COVID-19, aseguran con preocupación que los hospitales de los municipios del occidente del departamento no están en capacidad de asumir algún brote de coronavirus.

"Los hospitales de primer nivel de los municipios del occidente de Risaralda, no están preparados en materia logística, médica, ni técnica para atender un eventual brote de coronavirus en estas localidades", fue la realidad que revelaron los mandatarios de los diez municipios que hasta el momento se encuentran libres de casos del virus.

El alcalde de Belén de Umbría, Jesús Antonio Bermúdez, señaló que en el caso eventual de presencia de COVID-19 tendrán que recurrir a los hospitales de La Virginia y Pereira.

“Nuestros hospitales son de primer nivel y no tienen la posibilidad de que allí puedan instalarse unidades de cuidados intensivos, no hay UCI, también estamos limitados en el número y la especialización de los profesionales de la medicina. Adicionalmente nuestra infraestructura como lo dice la norma solo llega hasta a primer nivel. Si se presentara un brote de casos de COVID-19, no tendríamos cómo atender a las personas, viéndonos obligados a acudir a La Virginia y las clínicas y hospitales de Pereira”, aseguró el alcalde de Belén de Umbría.

Por esta situación, es que los diez alcaldes de los municipios del occidente de Risaralda, donde no se han presentado casos de COVID-19, conformaron un bloque para unir sus esfuerzos, sellar todas sus zonas limítrofes y los accesos a las localidades, para evitar el ingreso de personas ajenas a la zona y posibles portadores del coronavirus, lo que permitirá blindar a sus poblaciones del contagio.