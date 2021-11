Denuncian secuestro masivo a manos de disidencias de las Farc en Norte de Santander

Las autoridades realizaron consejo extraordinario de seguridad en el municipio de El Tarra en la zona del Catatumbo, en donde las disidencias del frente 33 de las Farc secuestraron a varias personas. La información preliminar señala que el grupo ilegal mantiene en su poder a siete habitantes de la región.

Yair Díaz, alcalde de El Tarra dijo que se analiza "el contenido de un video, en donde un grupo armado se identifica como disidencias del frente 33 de las Farc, da declaraciones de la retención de población migrante y colombiana, quienes según el grupo tienen vínculos con consumo y tráfico de estupefacientes".

Agregó el mandatario local que hasta la presente no hay denuncias por parte de los familiares de las personas secuestradas, algunos pertenecen a la localidad y otros son trabajadores del municipio.

"No tenemos información, porque no se han registrado denuncias de las personas retenidas, no tenemos la cifra exacta de cuantos se encuentran privados de la libertad, pero al parecer algunos familiares han tenido ya contacto con el grupo armado revisando esta situación", dijo el alcalde de El Tarra.

Según el funcionario, las farc piden a cambio para dejarlos en libertad, que tengan un correctivo en un tiempo determinado, realizar actividades de campo y ejecutar obras sociales, de acuerdo con el rumor de la misma población.

La Policía responsabiliza al sujeto Lenis Quintero Molayo, señalado con el alías de Pedro, como el responsable del secuestro. Asimismo se indicó que se trabaja con la iglesia católica y defensoría del pueblo para lograr su pronta liberación.

En el consejo extraordinario de seguridad participaron distintas autoridades como Ejército, Policía, Migración Colombia, Defensoría del Pueblo, Gobernación y alcalde de El Tarra.

Esta noticia se conoce, el mismo día que el Gobierno nacional informó que en una operación realizada por las autoridades, se logró la captura de alias 'Aurelio', quien sería uno de los responsables del atentado que se perpetró contra el presidente Iván Duque en la ciudad de Cúcuta, cuando desconocidos dispararon contra el helicóptero en el que se movilizaba él y parte de su gabinete.

“Queremos comunicarle al país, anunciar el resultado de la Operación San Martin 5, comunicamos la captura de Aurelio Suarez Pérez, alias 'Aurelio', oriundo de El Tarra uno de los autores materiales e intelectuales de los atentados al señor presidente de la Republica en la ciudad de Cúcuta en Norte de Santander y también los atentados a la Brigada”, reveló el ministro del Interior, Daniel Palacios.