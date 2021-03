Desmantelan banda delincuencial que habría cometido más de 300 robos en Bucaramanga

A través de la modalidad de raponazo, además del golpe a vidrios y espejos de vehículos estacionados o en semáforos, cometían sus delitos los integrantes de la banda ‘Los cadeneros’, la cual fue desmantelada.

La Fiscalía General de la Nación reveló que se trata de una investigación desarrollada durante varios meses que llevó a hacer un seguimiento a los actos delincuenciales que cometían estas personas.

Fue así que se determinó cómo ellos aprovechaban cuando las personas dejaban vehículos estacionados en espacio público, o se detenían en los semáforos.

Los golpes a los vehículos dependían de cómo el conductor dejaba expuesto algún bolso, cartera o maletín. “Un día me detuve en el semáforo de la calle 36 con carrera 16, sentido occidente – oriente, iba sola, el vidrio del pasajero estaba abajo. Sentí un golpe en la parte izquierda trasera y cuando me enderecé, ya no estaba la cartera en donde llevaba dinero y documentos”, relató una mujer quien fue víctima de estos delincuentes.

Otra de las formas de cometer los delitos está relacionada con el seguimiento a las víctimas, a quienes posteriormente amenazaban con armas de fuego.

De esa forma, se cometieron 300 hurtos durante el año 2020, representados en dinero en efectivo, joyas, equipos digitales, entre otros.

En las últimas horas se adelantó un operativo en un sector exclusivo de Bucaramanga en donde fueron capturadas 13 personas.

Las autoridades indicaron además que se realizaron 16 allanamientos, fueron incautadas seis armas de fuego, 16 celulares, 768 gramos de oro, representados en joyas, 122 millones pesos, 405 dólares y 500 gramos de cocaína.

De acuerdo con la Fiscalía, el actuar delictivo de este grupo en muchas ocasiones se hizo viral en las redes sociales y ello permitió ubicar a estos delincuentes, después de más de seis meses de investigación.