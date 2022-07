"Dios quiso que sucediera”: respuesta de profesor de colegio en Cúcuta ante abuso de niña de 5 años

Asimismo, se conocieron otros videos publicados en donde los estudiantes le preguntan a los directivos qué pensaban de lo sucedido, pero varios estudiantes actuaron de forma violenta contra algunos docentes y contra la misma policía en donde una patrullera resultó lesionada en su cara, quien fue trasladada a un centro médico.

El profesor dijo a RCN Mundo que estaban equivocados, que la niña no había sido violada y que gracias a Dios que esto no sucedido, que fue una acción rápida de las personas que estaban allí y se evitó un acceso carnal y que hubo un mal manejo de sus palabras.

Ante estas equivocaciones, el docente ha sido criticado través de las redes sociales y de varios integrantes de la la comunidad educativa

"Lamentablemente no supe explicarme. Estamos viviendo momentos de mucha angustia y preocupación por lo registrado, por eso me disculpo por no saber explicar bien mi mensaje", puntualizó el coordinador del colegio.