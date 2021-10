Diseñadora caleña denuncia haber sido golpeada por su expareja

A través de su cuenta de Instagram la diseñadora caleña Johana Rojas, denunció que en días anteriores habría sido agredida por su excompañero sentimental luego de que se negara a estar con él.

La joven, señaló por medio de un vídeo, que con el agresor habían terminado la relación sentimental que tenían desde hace dos años y que actualmente lo único que tenían en común eran algunos amigos.

Le puede interesar: Investigarán a influencer 'Hablame Menor' por perseguir mujeres en las calles de Cali

La agresión se produjo durante la celebración de un cumpleaños de un amigo en Cali, en el que ambos coincidieron. Dijo que, luego de una noche de rumba, seis personas, incluida ella, se fueron a rematar a la casa de su exnovio “porque quedaba cerca de la discoteca en donde estaban".

“Los hechos ocurrieron el 25 de septiembre, ese día, amanecer domingo, tipo 5:00 a. m., mi exnovio me agarró a golpes… me agredió físicamente porque no quise estar con él”, expresó.

El hombre la agredió en el rostro y le ocasionó múltiples lesiones que tuvieron que ser atendidas en un centro médico y le ocasionaron varios días de incapacidad.

Johana, también explicó que tuvo que esperar hasta que el hombre se quedara dormido, para salir de la casa porque debido a una lesión que tiene desde hace varios años en una de sus piernas, no pudo salir sola del lugar.

“Hoy vengo a decirles que no, siempre es no. Y que la culpa nunca, nunca, es de la víctima, métanse eso en la cabeza, por más miedo y vergüenza que sientan, que es normal, yo también lo sentí, la culpa siempre será del agresor, siempre”, agregó la diseñadora.

Aunque la mujer ya denunció los hechos ante la Fiscalía y el hombre ya tiene una orden de captura en su contra, las autoridades aún no lo han capturado.

Lea también: Inició la aplicación de tercera dosis para adultos mayores en hogares de larga estancia en Cali

“Hoy esta persona tiene orden de captura y las autoridades no han podido dar con él. Si alguien lo ve por favor llamar a la Policía, su nombre es Tomás Velasco. Cuento con la suerte de salir con vida y la fortaleza de compartir esto tan difícil”, manifestó la diseñadora, quien además confesó haber tenido miedo por la situación.

Johana Rojas, quien es sobreviviente del cáncer y tiene una discapacidad física tras perder su pierna izquierda, una semana después de la agresión se encuentra en tratamiento psicológico y psiquiátrico.