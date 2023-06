Disidencias de las FARC inauguran obras sin presencia de las Fuerzas Militares

Desde la Escuela Militar José María Córdova, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, hizo un duro llamado de atención a todas las Fuerzas Militares por la falta de presencia del Estado en Norte de Santander, luego de que las disidencias inauguraran obras viales en ese departamento, sin presencia de la fuerza pública.

Agregó, que se deberá examinar y reforzar la seguridad en el territorio, "habrá que replantear ese control del territorio, habrá que examinar de qué manera, la acción en el cumplimiento de su deber constitucional de las Fuerzas Militares, impidan que hechos como este, vuelvan a presentarse", dijo Velásquez.

Los hechos se registraron zona rural de Tibú, Norte de Santander, en donde las disidencias de las Farc, inauguraron un puente y una vía en el que beneficiaría a la población rural de esa localidad. En ese evento, también estuvieron sacerdotes que 'bendijeron' estas obras.

"El cese al fuego no es permisión para continuar en actividades delictivas como el narcotráfico, minería ilegal, extorsión o desplazamiento forzado. Estos delitos deben ser reprimidos permanente, independientemente, esas organizaciones estén en cese o no. Lamentamos hechos como este, no pueden volver a repetirse. De ustedes, a las Fuerzas Militares que tenemos nuestra confianza, se debe reforzar la seguridad territorial", precisó.

Por su parte, el Ejército Nacional señaló que existen unas responsabilidades en las unidades territoriales, "rechazamos de manera contundente estos hechos, se deberá tomar acciones contundentes. Estamos investigando para dar con el grado de responsabilidad de como este grupo armado estuvo con la población sin presencia de la fuerza pública durante cuatro horas", dijo Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares.

En cuanto a los secuestros, el general Helder Giraldo mencionó que se están investigando los hechos que se registraron en Arauca, en donde la esposa de un militar fue secuestrada.