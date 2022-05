Las emergencias por las lluvias en El Carmen de Chucurí, Santander, no dan tregua. En las últimas horas se registraron varios deslizamientos de tierra que acabaron con miles de hectáreas de cultivos y sepultó una vivienda que habitaban dos personas.

“Por las fuertes lluvias se registraron deslizamientos de tierra en la vereda Nueva Granda, se vinieron varios metros cúbicos de tierra, piedras y árboles, los cuales sepultaron la vivienda en donde habían dos personas”, señaló el alcalde del municipio Diego Plata.

Los organismos de Gestión del Riegos y el Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil en el municipio realizan las labores de rescate de estas personas, pero en realidad el panorama es complejo.

“Están tratando, se está haciendo lo posible para poder sacar a las personas pero es difícil. Hay muchos escombros que no permiten que se realicen las labores de rescate, en realidad, no podemos dar buenas noticias y no hay mucha esperanza”, indicó el mandatario.

Se espera en las próximas horas transportar una excavadora al lugar de los hechos para poder remover el material de arrastre; sin embargo, esta opción se dificulta porque las vías están completamente colapsadas por varios derrumbes que se han presentado con anterioridad.

“Estamos haciendo lo posible para dar solución a esta familia damnificada. Cabe señalar que tenemos más de 40 viviendas en varias veredas del municipio, que también en están en riesgo de deslizamiento”, agregó el alcalde.

Además, cabe señalar que El Carmen de Chucurí hace parte de los cerca de 22 municipios de Santander que están declarados en calamidad pública, producto de las emergencias que deja el paso de la primera ola invernal en el departamento.

A la fecha son cerca de 10.000 personas que están incomunicadas en el municipio. Por otro lado, desde hace una semana los organismos de Gestión del Riesgo buscan a Luis Eduardo Figueroa Flórez, quien fue arrastrado por la creciente del río La Cascajero en el sector Puerto Amor, en El Carmen de Chucurí.