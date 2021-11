Tras la preocupación que ha generado en la población en general este incidente ocurrido en Floridablanca, por el sobrevuelo a baja altura de un helicóptero del Ejército y que afectó a por lo menos diez personas, entre ellas una persona de la tercera edad, la institución dio respuesta.

A través de un comunicado, la Segunda División del Ejército Nacional informó que un helicóptero UH60 Black Hawk de la institución que realizaba un movimiento desde la ciudad de Bucaramanga hacia Tolemaida, a su paso sobre el municipio de Floridablanca, Santander, en el sector de Ruitoque Bajo, habría causado afectaciones al parecer a algunas personas entre ellos una señora mayor de edad y un establecimiento público.

Añadió que una vez conocida la situación, se dispuso la presencia de personal militar especialista en el lugar para verificar lo ocurrido.

Además que ya se inició una investigación que establecerá las circunstancias de tiempo, modo y lugar sobre lo ocurrido.

Por su parte, Gloria González, hija de la adulta mayor afectada, señaló a RCN Radio que no entiende cómo se pudo presentar esta situación, que puso en riesgo la vida de las personas. “No sabemos por qué el piloto hizo eso, porque yo fue un acto de irresponsabilidad, ya que habían niños, estábamos celebrando el cumpleaños de una menor, y mi mamá quien recibió un duro golpe en la frente, por eso la tuvimos que llevar a la clínica de inmediato”.

Agregó que, “necesitamos que el Ejército responda por los daños tanto físicos como emocionales que ocasionó esta situación, y el sitio de la Ruitoca decirles que no me parece que no estén preparados ante una emergencia como estas, aunque sabemos que no todos los días un helicóptero sobrevuela a esta altura, pero ni eso, lo que quiere decir que una persona si sufre un accidente por diferente circunstancia, no tienen como responder, o brindar unos primeros auxilios”.

Las personas que acuden a estos lugares lo hacen en familia por lo general se realizan eventos y celebraciones de todo tipo, por sus zonas verdes y el ambiente que se prestan para este tipo de actividades.

En este caso, Gloría González, que se encontraba festejando un cumpleaños de una menor de edad junto con su familia, pidió a las autoridades que se investigue por completo sobre lo sucedido y que llegue hasta las últimas instancias para que casos como estos no se vuelvan a presentar.