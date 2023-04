El drama de mujer víctima de brutal ataque de conductor de InDriver en Bucaramanga

Han pasado 15 días desde que la mujer de 58 años fue apuñalada por un conductor de inDrive, al momento que solicitó el servicio de transporte por medio de la aplicación en compañía de su esposo; luego de tomar el carro en el barrio Los Pinos en Bucaramanga y dirigirse a una finca a cinco minutos de la ciudad.

Tras el incidente, fue atendida en el Hospital Universitario de Santander, donde le pusieron 27 puntos de sutura en el brazo, impidiéndole continuar con sus labores de agro pues vive de la recolección de yuca y plátano.

La mujer mencionó que recibió amenazas de muerte cuando fue atacada por el conductor, por lo que pidió reservar su identidad.

“Eran las nueve de la noche, cuando íbamos en el sector de La Pedregosa, nos dijo que nos bajáramos del carro y empezó a amenazarnos con un puñal. Le dijimos que si era por el cobro del servicio le pagaríamos más de los 7.000 pesos. Pero no nos dijo nada. Empezó a amenazar a mi esposo y le dijo que lo iba a matar, pero yo terminé recibiendo las puñaladas al momento de intervenir la pelea”, narró.

Indicó que el sector estaba bastante oscuro y hasta que pasó un motociclista el conductor de InDrive huyó, por lo que alcanzaron a auxiliarla luego de ser apuñalada en tres ocasiones y perder bastante sangre.

“Nunca lo ofendimos, le dije que le daba más plata y tampoco nos escuchó. No tuvimos la intención de agredirlo y permití que nos atacara. No sé si nos iba a robar o solo nos quería matar. No sabemos nada”.

Después de los hechos señaló que intentó poner la denuncia pero la Fiscalía no se la recibió, porque no había un capturado. Luego se dirigió al comando de la Sijín de la Policía, donde sí hicieron la anotación pero no por intento de homicidio como la pareja lo solicitaba.

“Según la conducta denunciada se recibe como lesiones personales por parte de un joven entre los 18 años de edad, por la modalidad de riña con un arma cortopunzante”, aseguró la Sijín.

Pese a poner la denuncia la mujer expresó su descontento, por parte de la justicia, pues esta es la hora que la Fiscalía no se ha comunicado con ella para realizar la respectiva investigación. Y el único consejo que recibió fue que denunciara en la plataforma.

“Si hubiese sido al contrario, que yo agrediera al hombre ahí si me atienden. La herida se me está inflamando y no puedo trabajar. Por ningún medio se justifica que ese hombre nos haya agredido así”, apuntó.