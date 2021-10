El misterioso caso de la docente que desapareció siete días en Floridablanca

Luego casi una semana que estuvo desaparecida, los familiares de Deysi Johana Villamizar, una docente del Colegio Metropolitano da Floridablanca, en Santander, anunciaron que fue encontrada en una zona de alto peligro en Santa Marta, Magdalena, en compañía de dos hombres que pretendían llevarla hacia una zona pesquera, al parecer para ofrecer servicios sexuales.

Lo primero que se supo por parte de las autoridades y de sus allegados es que había sido vista junto a estas personas en San Gil y finalmente en una zona del Magdalena, por lo cual se adelantan las respectivas investigaciones.

Debido al estado de salud mental en el que se encuentra la mujer, fue internada en un centro de reposo, mientras se esclarecen los hechos por parte de las autoridades.

“Ella ya apareció y está en tratamiento, está en una clínica de reposo porque todos los hechos son muy confusos y la información no es muy certera. Esperamos los resultados de los exámenes, porque ella apareció en Santa Marta. Ella estaba en un barrio muy peligroso y la llevaban a una zona donde están los pescadores y allí es donde la encuentra mi padre”, relató se hermano Harbey Villamizar.

Al parecer, la docente estuvo todo el tiempo en compañía de estos dos hombres con quienes se habría reunido en Floridablanca.

“No tenemos conocimiento de estas personas. Uno se hacía llamar Jesús, pero no sabemos quiénes son, no son amigos de ella, no tienen amigos en común, no son compañeros de trabajo, ni son del entorno de ella. Pero no tenemos pruebas tampoco para perfilarlos, pero sabemos que posiblemente eran dos hombres, porque desde el principio es el indicio que teníamos”, agregó Villamizar.

Pese a las reiteradas preguntas de sus familiares, la mujer no se encuentra bien de salud mental, por lo cual no ha sido posible conocer su versión de los hechos.

“Ella está en crisis, no es consciente de lo que está diciendo y está fuera de la realidad. Entonces, se aconsejó que fuera a una clínica de reposo donde recibe atención de los profesionales”, explicó su hermano.

Se espera que luego del tratamiento médico, la mujer pueda retomar su vida con normalidad y regresar a las aulas de clase, pues lleva una larga trayectoria como docente de este municipio.