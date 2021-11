El novedoso procedimiento de implante pulmonar que le hicieron a una niña de 11 años en Santander

“Gracias a Dios ella está muy estable, había momentos en que mi hija se cansaba mucho, no tenía una vida de una niña de su edad porque ella no podía correr, no podía jugar con sus amigos, ni montar bicicleta, porque a los cinco minutos se cansaba mucho. Y hoy está estable y está muy bien”, relató su mamá, Milena Zafra.

La esperanza de los médicos de la FCV es que esta nueva válvula le sea útil a Liseth Mariana durante gran parte de su vida adulta para que no necesite reintervenciones en el futuro cercano.