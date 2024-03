El próximo 12 de marzo de nuevo se reunirán campesinos del Catatumbo con el Gobierno

Durante 9 horas se reunieron representantes de 14 asociaciones campesinas del Catatumbo con varias delegaciones del Gobierno Nacional, acompañados del gobernador William Villamizar, quien ha intervenido con el objetivo de detener el paro anunciado para el 15 de marzo.

La viceministra para el Diálogo Social, Lilia Solano, dijo " hemos propuesto como se hace en todo el país, mientras el gobierno estudia las propuestas, ellos suspenden la iniciativa de paro prevista para el próximo 15 de marzo y sí el gobierno nacional no cumple tendrían todo el derecho de volver a su iniciativa de la protesta, mientras tanto queda programada el próximo encuentro con la instalación de dos mesas de trabajo el 12 de marzo".

En medio de este diálogo se contempla como metodología para construir consensos, que se llevarán a cabo en dos espacios de conversación con las familias cultivadoras de hoja de coca y comunidades campesinas de esta zona del Departamento.

Holger Pérez representante de Asuncat Asociación Unidad Campesina del Catatumbo dijo a la FM de RCN Radio "las organizaciones sociales del Catatumbo nos reuniremos para revisar el pliego de peticiones presentadas hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo, continuamos en modo de movilización ,hasta que no exista un serio compromiso del Gobierno nacional ".

El líder social aspira una respuesta oportuna por parte del Gobierno Nacional, que permita mejorar la calidad de vida de las comunidades del Catatumbo.

Mientras que Guillermo Quintero representante de Ascamcat Asociación Campesina del Catatumbo dijo a la FM de RCN Radio "instalamos mesa de negociación con el Gobierno Nacional y Departamental, en la misma presentamos una propuesta metodológica para el escenario del encuentro.

Así mismo, expresó que presentaron una propuesta dirigida al Presidente Gustavo Petro con el objetivo que declare la emergencia económica y social para el Catatumbo, y un plan de choque que atienda a la crisis de hambre para la zona del Catatumbo y área rural de Cúcuta y El Zulia..

Como CONS manifestaron a la opinión pública que siguen en asamblea permanente hasta tanto se tenga una respuesta y acciones eficaces ante la situación que se vive en el territorio.