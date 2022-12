ELN libera a comerciante que había sido secuestrado en Norte de Santander

A una comisión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo y la Personería de Tibú, fue entregado el comerciante Neris Guzmán Claro Martínez, quien había sido secuestrado en esa región del Catatumbo.

El plagio se registró el pasado 15 de diciembre, las autoridades indican que no tienen información muy clara frente a lo sucedido.

Amigos del señor Guzmán indicaron a RCN Radio que, "afortunadamente recupera la libertad, esperamos que esto suceda con las otras personas secuestradas, como muestra a un gesto de paz ante los diálogos que se adelantan con el Gobierno Nacional".

Aunque el panorama sigue siendo complicado en los municipios de Convención , Teorama, Tibú y Ocaña en donde los comerciantes son víctimas de extorsiones y secuestros expréss por parte del Eln, disidencias de las Farc, 'los pelusos' y otros grupos armados que delinque en la zona del Catatumbo.

El coronel Jhon Chavarro, comandante de la Policía de Norte de Santander dijo a RCN Radio que "infortunadamente sigue siendo preocupante el panorama en la zona del Catatumbo, por las extorsiones que continúan por parte del Eln a tenderos, maestros y pensionados quienes se ven obligados a pagar cuantiosas sumas de dinero para evitar un secuestro".

De acuerdo a la información entregada por parte de las autoridades en lo que ha transcurrido del presente año, 20 personas han sido víctimas de secuestro, 15 de ellos recuperaron su libertad.

Una comerciante de Convención, en Norte de Santander dijo a RCN Radio que "desde mediados del mes de marzo, me veo obligada a realizar el pago de 150.000 pesos cada mes, a un grupo armado, si no cumplo lo exigido me amenazan con secuestrarme". Historias como estas la viven un gran número de familias en varios municipios de la zona del Catatumbo.