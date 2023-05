ELN se atribuyó atentado que dejó dos policías y una mujer muertos en Tibú, Norte de Santander

El autodenominado 'frente de guerra nororiental' de la guerrilla del ELN se atribuyó este viernes el atentado contra una patrulla de la Policía en Tibú (Norte de Santander), que dejó como saldo el asesinato de dos uniformados y una civil.

El grupo armado ilegal, que avanza en una mesa de negociación con el Gobierno colombiano, señaló en un comunicado que cometió el acto terrorista para “enfrentar el aparato militar estatal y paraestatal”.

La guerrilla del ELN, que negocia la paz con el Gobierno en La Habana (Cuba), 'lamentó' que en acto terrorista haya muerto una mujer civil. “Lamentamos que en curso de la acción, por accidente, hayan sido afectadas la señora Lucy Katherine Castillo Cárdenas quien fallece y la Señora Elizabeth Rosales quien resultó herida”, señalan en el comumicado.

Además, de 'solidarizaron' con las familias de las personas asesinadas y que “dicha acción no tenía como propósito producir estas afecciones”.

Luego del atentado que me cobró la vida de dos uniformados y una civil, el ELN dijo que el Gobierno nacional “está obligado a explicar al pueblo de la frontera el tipo de operaciones que vienen ejecutando sus organismos de seguridad en el territorio”.

Alexander Barrera, primo del subintendente Raúl Martínez, asesinado por el grupo armado ilegal, señaló que, “nosotros solo queremos manifestar el inconformismo del Gobierno en apartar de las familias a los servidores de la patria, porque nosotros estuvimos insistiendo varias veces del traslado de él para otra zona, porque sabíamos que este lugar desde hace tiempo es zona roja”.

El familiar añadió que, “sin embargo, lo que digamos o dejemos de decir, la herida que nos dejaron tan profunda la ausencia de mi primo, no nos regresará con vida jamás. Por eso, mientras no tengamos conciencia de las cosas buenas o malas que pueden pasar de un buen o mal gobierno, no va a suceder nada”.