Embalse Topocoro en Santander bajó su nivel de volumen de agua a un 16%

En alerta las autoridades por el descenso del nivel del agua del Embalse Topocoro en Santander que llegó a 16.51% en su volumen de agua, esta es una de las cifras más bajas en el embalse desde que comenzó a operar.

Esta situación de inmediato enciente las alarmas en las autoridades de la región toda vez que a simple vista se puede notar como el Embalse Topocoro está prácticamente seco, consecuencia del fenómeno del niño que ha estado azotando a esta región del departamento, además porque desde hace meses no se presentan lluvias constantes en la zona.

Le puede interesar: Se mantiene alerta por extrema sequía y desabastecimiento en varios municipios de Santander

El nivel del agua del Embalse Topocoro debería ser del 90%, pero con el paso del tiempo se puede evidenciar que el nivel del agua ha ido disminuyendo poco a poco llegando al 16%.

Por eso desde que se comenzó a presentar esta situación el Gobernador de Santander, Juvenal Díaz, había señalado “lo que uno ve en Topocoro es impresionante, si me dice si no llueve en estos días puede haber racionamiento, porque la marca del agua es evidente el descenso es notorio, por eso he pedido que se haga constante monitoreo, pero necesito de la colaboración de las comunidades para que nos informen sobre lo que transcurra en estos días”.

Llama la atención que como consecuencia del fuerte verano que se presenta en esta zona específica de Santander, en los alrededores de la Hidroeléctrica, las aguas se han retirado un poco más de 600 metros de su cota máxima de inundación.

Lo que más preocupa a los pobladores de la zona, especialmente a quienes viven del turismo de la zona es que se llegue a un nivel de agua tan bajo, que no le permita a los visitantes hacer recorridos en lanchas, por eso desde las cajas de compensación familiares en convenio con las empresas de turismo se han hecho estrategias para llamar la atención del público en general.

Sin embargo en las últimas semanas es notorio la baja afluencia de las personas en la región, por eso prefieren visitar otras regiones cerca del embalse o municipios aledaños.

Lea además: El próximo 20 de abril entregarán tramo de doble calzada entre Bucaramanga y Barrancabermeja

Vale mencionar que este espejo de agua es uno de los atractivos turísticos más bellos de la región.

Lo que señalan los pobladores del sector es que siempre ruegan durante la noche para que llueva, porque no quieren tener pérdidas en la economía, a causa del bajo nivel de agua del Embalse Topocoro.