Empresa de enseñanza de conducción daba clases en un carro robado

Los estafadores siempre se las ingenian para atraer a sus víctimas. En esta oportunidad, la Policía Metropolitana de Bucaramanga alertó sobre un caso en el que una empresa de enseñanza de conducción terminó estafada, al comprar un auto robado y sin saber daba clases en él.

En el año, las autoridades han recuperado 22 carros, un 47 % más que el año pasado. En los últimos días se recuperaron cuatro vehículos en un Puesto de Control que instaló la Policía, y fue en esta última acción de las autoridades que se halló el carro de enseñanza robado.

“Hay una empresa que compró un vehículo y le dieron la oportunidad económica de adquirirlo a muy bajo precio. No toman las medidas de precaución suficientes, no recurren a la Sijín para verificar los antecedentes del automotor y no se dan cuenta que había sido hurtado”, comentó el general José James Roa, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Puede leer: Secuestran a tres policías en Tibú, Norte de Santander

Además mencionó que los posibles estafadores habían alterado la placa y el sistema de identificación del vehículo que usaba la escuela de enseñanza.

“Cuando se le solicitan los documentos al conductor vemos que la documentación y la placa era falsa”, expresó el comandante, informando que además los dueños de la empresa no tenían conocimiento de ello.

Por lo que emitió una alerta a las personas que compran carros, en especial en páginas de internet o redes sociales. “Por favor recurran a la Unidad de Vehículos de la Sijín, para verificar la información y que sea una compra legal”, indicó el general.

Más noticias: Electrificadora de Santander vuelve a activar entrega de facturas tras ataque: cómo hacer el pago

Mencionó que es posible que los ciudadanos del área metropolitana de Bucaramanga que estén adquiriendo un carro a muy bajo precio estén cayendo este tipo de estafas.