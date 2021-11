En extrañas circunstancias soldado queda en coma; familiares no creen en la versión del Ejército

En el Hospital Universitario de Santander se encuentra el soldado Jean Carlos Trillos Padilla, de 18 años, quien recibió varios golpes en su cabeza, tras sufrir al parecer una caída, y que en principio fue atendido en el Hospital de Aguachica, Cesar.

El Ejército informó que el joven se cayó cuando, al parecer iba corriendo y se enredó presuntamente con una cuerda. De inmediato fue trasladado al dispensario Médico de la unidad, y luego fue trasladado a un hospital en la ciudad de Bucaramanga, donde es atendido por personal especializado.

Contrario a esta versión que entrega el Ejército Nacional, los familiares del joven aseguran que el trauma craneoencefálico que tiene su ser querido no es producto de una caída, sino al parecer de un intento de homicidio, debido a que el último parte médico que recibieron menciona que tiene varias lesiones en su cabeza.

La madre del santanderano, Yaneida Padilla, señaló a RCN Radio que, “es imposible que mi hijo se haya caído, porque en muchas ocasiones yo me he caído y no me he muerto, o no me ha dado un trauma craneoencefálico severo que le ocasionó muerte cerebral, por eso yo pido que se haga justicia, y no quiero que otros soldados sufran, lo que mi hijo sufrió”.

Agregó la mamá del joven que “antes de jurar bandera mi hijo, tuve varias discusiones con un cabo que hasta donde yo se lo había amenazado de muerte, y yo me le enfrente y bueno se calmaron las cosas, luego de jurar bandera y lo trasladaron para ese batallón mi hijo dijo que había un cabo que se la tenía montada y que lo tenía amenazado”, y ahora lo tengo en un hospital en coma”.

La madre asegura que los médicos no le dieron muchas esperanzas y que lo único que salvaría la vida de su hijo sería un milagro de Dios.

“Nosotros motivamos a mi hijo para que siguiera las filas del Ejército, desde pequeño él tenía la ilusión de portar un uniforme y por eso mi mamá y yo decidimos hablar con él para que fuera servir a la patria, y no sacamos nada porque lo mandamos fue para un abismo”, añadió la mamá.

Respuesta

A través de un comunicado, el coronel Edgar Alberto Rico, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, ordenó una investigación para esclarecer estos hechos.

Se menciona que el pasado jueves 18 de noviembre, "en hechos que son materia de investigación, en la Base Militar del Batallón de Infantería N.º 14 Capitán Antonio Ricaurte, ubicada en Aguachica, Cesar, el soldado Jean Carlos Trillos Padilla, en actos del servicio sufrió una caída que le ocasionó un grave golpe en la cabeza".

Además que, de acuerdo con las primeras informaciones entregada por sus compañeros, el joven al parecer iba corriendo y se habría enredado presuntamente con una cuerda. De inmediato fue trasladado al dispensario médico de la unidad, y, posteriormente, fue llevado al Hospital de Aguachica. Horas más tarde fue remitido a la ciudad de Bucaramanga, donde a esta hora es atendido por personal especializado.

“El Ejército Nacional reitera el acompañamiento a la familia y hace todos los votos ante Dios por la pronta recuperación de nuestro soldado, además ya iniciamos las investigaciones pertinentes, con el fin de esclarecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales ocurrió esta situación”, apuntó el oficial Rico, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.