Durante este fin de semana, recuperaron la libertad un empresario avícola y un comerciante, que habían sido secuestrados por hombres armados en los municipios de Ocaña y Convención, respectivamente.

En las últimas horas, Jesús Guerrero, quien trabaja en el sector avícola, llegó a la estación de Policía en el municipio de Río de Oro en el sur del Cesar. Guerrero fue obligado a salir de una finca de Venadillo zona rural de Ocaña el pasado jueves 15 de junio.

Le Puede Interesar: Desarticulan banda de narcotráfico que enviaba droga a Centroamérica y el Caribe

Samir Casadiego, alcalde del municipio de Ocaña a través de su cuenta del Twitter notificó de la liberación del empresario.

"Se logró que el señor Jesús Emiro vuelva al seno de su hogar, rechazamos insistentemente estos hechos que atenta contra los derechos humanos y exigimos la liberación de quienes aún se encuentran privados de la libertad", destacó Casadiego.

Una situación similar ocurrió en el municipio de Convención, en donde recuperó la libertad el señor Jesús Sánchez quien había sido secuestrado junto con su esposa a mediados del mes de mayo.

Le Pueden Interesar: Petro convocará al Congreso a sesiones extra para sacar adelante las reformas

Entre tanto, sigue secuestrado el comerciante Elkin Sánchez. El pasado sábado 10 de junio en pleno casco urbano del municipio de Ocaña fue interceptado por varios hombres armados.

Según testigos de lo sucedido, el secuestro ocurrió cerca de las 5: 45 de la mañana, cuando caminaba por la avenida Francisco Fernández de Contreras, fue obligado a subirse a una camioneta y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Noriel Sánchez, el padre de Elkin Sánchez Flórez, envió un mensaje a través de un video. “Yo necesito que me den una noticia de él, porque ustedes también son padres, las personas que lo tienen. Necesito que me llamen, me digan que tengo que hacer, estoy dispuesto a negociar”.