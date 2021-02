En marzo retornarán jóvenes a colegios en Norte de Santander 

Luego de varias reuniones entre la secretaría de Educación, Asinort, docentes y padres de familia, se analiza la posibilidad de retornar a las clases de manera presencial en municipios donde no existen casos activos de covid-19 o hay poca incidencia de la enfermedad.

Laura Cáceres, secretaria departamental señaló que el próximo mes de marzo, se estaría definiendo el inicio de clases en alternancia, con el fin de normalizar el proceso académico en la región.

"Hay muchos docentes que quieren retornar a las aulas, e incluso se preguntan por qué los niños no pueden volver a los colegios, pero si están en centros comerciales y espacios públicos, por eso se está revisando esta posibilidad", expresó la funcionaria departamental.

Cáceres afirmó que se continuará revisando de manera conjunta con las autoridades locales en diferentes colegios para verificar si estos cuentan con las condiciones adecuadas para el retorno a clases.

"Es fundamental que los niños regresen a clases, siempre y cuando la institución educativa cumpla con los protocolos de bioseguridad necesarios y más importante aún, que los padres de familia estén de acuerdo con la llegada de los niños a las aulas", dijo.

Sin embargo, en varios municipios del departamento han señalado que no permitirán el inicio de las clases presenciales, al no cumplir con las medidas esenciales en temas de agua potable y bioseguridad.

"Hasta que los niños y los docentes no estén vacunados, no podemos hablar de regresar a las aulas de clases, se deben mejorar las condiciones de conectividad en los colegios, para que los estudiantes tengan acceso a educación de calidad, no se debe arriesgar a los niños y jóvenes en medio de tan compleja situación", aseguró Óscar Pallarez, representante de docentes en Ocaña.

Inicialmente los grados décimo y once serían los primeros en regresar a las aulas en alternancia, según las condiciones de salud que se desarrollen en cada municipio.