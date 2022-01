Lo que era una celebración amena de inicios del nuevo año terminó en tragedia, en la avenida 8 con calle 6, del barrio Panamericano. En este lugar perdió la vida un hombre de 27 años, siendo la primera víctima mortal del 2022 en Cúcuta.

Según algunos testigos, en las primeras horas de la mañana del 1 de enero, mientras compartía con otras personas, un hombre fue atacado con ladrillo en su cabeza, causándole heridas que finalmente le produjeron su muerte.

La víctima fue identificada como José Alejandro Parra Camacho, de 27 años, de nacionalidad venezolana, y quien no registra antecedentes judiciales en su país, según las autoridades.

Algunos testigos han señalado que esta persona no era conocida en el lugar, que estuvo compartiendo durante la noche del 31 y la madrugada del sábado 1 enero con un grupo de personas que estaban reunidas en el sitio anteriormente mencionado.

“Como a las 4:00 a.m. se empezaron a escuchar gritos, tiraban botellas, sillas, la gente corría, estaban como locos. De un momento a otro se ve que alguien quedó tirado en la mitad de la calle, algunos gritaron que lo habían matado, se veía un pedazo de ladrillo, parece al señor le dieron en la cabeza con eso, no se sabe quién fue”, señaló un testigo que pidió no ser identificado.

Por ahora, la única pista con que cuenta la Policía Metropolitana de Cúcuta sobre este homicidio, es que una de las personas que estaba con el hoy fallecido fue la persona que terminó asesinándola a golpes.

Todo indica que el consumo desmedido de licor llevó a que se presentara la pelea, en la que hubo todo tipo de agresiones, incluyendo piedras, botellas y hasta palos, y que terminó con la muerte de esta persona.

El cuerpo del fallecido fue levantado por parte de miembros del CTI de la Fiscalía, y llevado hasta Medicina Legal, a la espera de que sea reclamado por sus familiares.