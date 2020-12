Preocupados se encuentran los profesionales de la salud en Santander ante el incremento de casos de la covid-19. Advirtieron que, de seguir la indisciplina social y reuniones grandes entre familia, los centros médicos de Bucaramanga y su área metropolitana tendrán un colapso en la red hospitalaria.

Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, indicó que si en la celebración de Año Nuevo no hay auto cuidado, enero será un mes crítico y no se tendrá disponibilidad para atender pacientes.

“Si las personas no cambian su actitud y siguen con este frenesí de hacer fiestas clandestinas, las mismas fiestas familiares, no vamos estar con disponibilidad, todavía tenemos alguna capacidad pero si no se cuidan vamos a estar en estas condiciones que no vamos a poder recibir y atender a ningún paciente” indicó Castillo.

Alertó a todos los ciudadanos asegurando que este pico de la pandemia es más fuerte y extenso que el primero que se vivió en esta región del país. Por ello, envió un mensaje para que los ciudadanos extremen el auto cuidado durante este 31 de diciembre e inicios de enero.

Por su parte, las autoridades de salud confirmaron que del 70% de ocupación de la Unidades de Cuidados Intensivos en Bucaramanga, el 34% corresponde a pacientes Covid, por lo que fueron suspendidos los procedimientos programados que no sean urgentes.

La Clínica Chicamocha, el Hospital Universitario de Santander, el Hospital Internacional de Colombia, la Fundación Cardiovascular de Colombia y la Clínica Foscal, reportaron que se encuentran con poca capacidad instalada para atender a pacientes y no tienen camas para hospitalizar a ciudadanos ni espacios en las Unidades de Cuidados Intensivos.