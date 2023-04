"Es adrenalina pura": MinTransporte sobre vía Curos - Málaga

Hace poco menos de un mes el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, estuvo en Santander recorriendo la vía Curos-Málaga con el fin de escuchar a las comunidades y analizar cómo pavimentar en su totalidad esta carretera.

Durante el foro de Prosantander, donde se habló de temas de infraestructura vial, mencionó que tardó 12 horas en ese recorrido porque quiso detallar el paisaje y los municipios que conforman este tramo. A lo que indicó que sintió adrenalina como si estuviera en el trampolín de la muerte por el susto que sintió al pasar bajo las rocas y abismos en medio de un fuerte aguacero.

“Cuando uno quema adrenalina es la carretera perfecta, esta supera a todas. Por la lluvia no sabe uno si se va a venir la montaña en cualquier momento. En una parte tuvimos que parar a tomarnos un aguardiente porque estábamos asustados, no sabíamos si llegábamos o no”, precisó el ministro.

Lea más: Minsalud anuncia nuevo texto de la reforma a la salud para revisar y discutir

Además, indicó que es importante arreglar esta vía de Santander pues su diversidad, paisajes y municipios, son bastante llamativos para incentivar el turismo del departamento.

“Uno debería vender el turismo en esa zona cuando esté en buenas condiciones”, mencionó.

Durante varios años, la carretera de Curos-Málaga ha presentado varios bloqueos por la caída de grandes rocas y deslizamientos de tierra, pues la inestabilidad de algunos puntos es evidente especialmente en temporada invernal.

Le puede interesar: Confirman la masacre de cuatro personas en Río Quito, Chocó

Aunque en ocasiones anteriores indicó que se busca pavimentar toda la carretera con vigencias futuras, hasta el momento no se ha podido concretar nada pues son más de 100 kilómetros los que no han recibido el mantenimiento necesario.

Sin embargo, señaló que, próximamente, volverá a visitar el departamento para volver a hablar con la comunidad de la vía Curos-Málaga, y paso a paso concretar los ingresos necesarios para cumplirle a la comunidad lo prometido.