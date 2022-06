Esposa de Rodolfo Hernández pide respeto por su familia e hija asesinada

En medio de la campaña política para la segunda vuelta presidencial, el ingeniero Rodolfo Hernández ha sido blanco de críticas por diversas razones, incluso ha salido nuevamente a la luz el episodio de su hija que fue secuestrada por el ELN y posteriormente asesinada.

A raíz de esto, su esposa Socorro Olivero publicó una carta con la cual pide respeto por su familia y por la memoria de su hija y arremetió contra la campaña de Gustavo Petro cuestionando una manera “sucia” de hacer política.

“El contendor en esta segunda fase de campaña se ha caracterizado, particularmente, por una manera sucia de hacer política. Se le miente al electorado buscando desprestigiar al opositor, inculcando mentiras en la cabeza de la gente y desviándola de la verdad”, sostuvo.

Aseguró que no se puede jugar con el dolor que tiene una familia por la pérdida de un ser querido. “Dentro del giro de esta campaña se han tomado elementos de mi vida personal, los cuales son inaceptables dentro de una sociedad enferma que se alimenta del dolor, particularmente, con el sufrimiento de una madre y la pérdida de una hija secuestrada y con la incertidumbre de la verdad”, sostuvo.

“Nosotros no hablamos mal de nadie, no permitimos que se haga campaña sucia, por lo cual consideramos que el mensaje referente al secuestro y muerte de nuestra hija requiere respeto hacia la víctima, respeto hacia los que sufrimos la pérdida, y perdón y comprensión hacia los secuestradores que me quitaron a mi hija buscando únicamente dinero”, manifestó.

Socorro Olivero indicó que “repudiamos de manera categórica el manejo que se está dando a la muerte de nuestra hija y hago un llamado a Colombia entera para que diga ¡No más violencia ni en las calles, ni en las redes sociales! Los colombianos estamos cansados de tanto odio. Merecemos y queremos paz”.

Concluyó que la campaña política que ha venido haciendo su esposo en esta contienda, está por fuera de los parámetros tradicionales y sin gastar grandes sumas de dinero, lo cual les ha representado ataques de parte de algunos sectores políticos.