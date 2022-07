Estoy solo en esto: Alcalde de Tibú hace llamado al Estado por abandono en Tibú

En las últimas horas fue difundido un video en el que disidencias de las Farc se muestran patrullando las calles del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

Las imágenes muestran a cinco hombres armados con pasamontañas al frente de la Alcaldía de Tibú, dando un mensaje sobre su posicionamiento en esta región del Catatumbo. “Nos encontramos en el centro de Tibú, brindándoles seguridad a todos los tibuyanos. Somos fuerzas especiales de combate urbano del frente 33 de las FARC – EP. Seguiremos en pie de lucha”, dice uno de los hombres armados.

Posterior a esto, los hombres muestran cómo transitan por las calles, saludando a los habitantes del lugar y donde se evidencia que la presencia de la fuerza pública es nula. Este grupo armado, al parecer, sería responsable de numerosos hechos de violencia que se han registrado en el municipio.

Al respecto, el alcalde de Tibú, Nelson Leal, indicó que el objetivo de las disidencias es demostrar que tienen el control de la zona e hizo un llamado desesperado al Estado por el abandono en el que está la seguridad en el municipio.

"Quieren demostrar que el Estado no gobierna acá, sino las disidencias de las Farc . Es bastante compleja la situación. Desde hace tiempo estoy pidiendo la presencia de varias instituciones en nuestro municipio. La seguridad se viene perdiendo poco a poco. He pedido a gritos herramientas para poder gobernar", dijo el mandatario en entrevista con Blu Radio.

A su vez, Leal indicó que mantiene bajo protección con chaleco antibalas para proteger su vida. "Me protejo con un chaleco, dos escoltas y la mano protectora de Dios gracias ha que he sido una excelente persona y no tengo rabo de paja, soy una persona integra, eso me ha ayudado a permanecer", agregó al medio citado.

"Estoy solo en esto, estoy liderando con gestores de paz desde alcaldía y líderes que son presidentes de las juntas de acción comunal. Ya basta, el Catatumbo necesita armonía", concluyó el mandatario.

Ministerio de Defensa responde a patrullaje de disidencias de las Farc en Tibú

Una vez se difundieron las imágenes, el jefe de cartera de Defensa, Diego Molano, escribió a través de sus redes sociales que ordenaba al Ejército Nacional hacer presencia de la zona para frenar la situación.

"Es inaceptable la presencia de disidencias Farc en Tibú. He dado la orden al Ejército y Policía de ejecutar de inmediato una operación que consolide la seguridad en este municipio. La Fuerza pública debe estar en ofensiva permanente en Catatumbo sin tregua", escribió Molano en su cuenta de Twitter.

Por ahora se adelanta un consejo de seguridad en el municipio para tomar medidas en materia de seguridad sobre los últimos hechos.