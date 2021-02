Estudiantes de la UIS adelantan plantón para pedir regreso presencial a clases

Los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) realizan la primera protesta del año, para pedir el retorno a clases presenciales, bajo el modelo de alternancia.

Para los estudiantes, es necesario regresar a clases presenciales, especialmente en las carreras universitarias que necesitan prácticas en el laboratorio o las que necesitan trabajos de campo.

El representante estudiantil, Jose Hilario Arguello, indicó que “nosotros nos hemos venido reuniendo con las directivas durante este año, porque apenas estamos terminando el segundo semestre. Existe un acuerdo con el Consejo Académico en el cual se establece que el componente práctico se iba a adelantar en el primer trimestre del 2021, y pues estamos alusión a ese acuerdo para que se cumpla”.

Agregó el estudiante que “estamos muy cansados con la virtualidad, estar desde casa en estos talleres de formación es muy difícil, un claro ejemplo es que realizamos practicas con componentes prácticos de manera virtual, y llegamos a la conclusión que no es lo mismo, porque no se compara con la formación en el campo, en el laboratorio, y por eso necesitamos regresar”.

Desde que comenzó la época de pandemia, los estudiantes han manifestado que la carga académica, desde la virtualidad, es más pesada. “De alguna manera esto no se ajusta porque se siente una mayor exigencia en la virtualidad, en no tener contacto con los compañeros, en no apoyarse en el trabajo colaborativo, que es fundamental en los procesos de formación”, agregó el estudiante.

El plantón tiene un objetivo exigirle al Consejo Académico de la UIS que se cumplan los acuerdos que se hicieron el año pasado, y que se permita terminar el primer trimestre con el desarrollo de las asignaturas prácticas y exigir el regreso a clases mediante la presencialidad.

Los representantes estudiantiles señalan que conocen de la situación de la pandemia y son consientes que deben cumplir con todos los protocolos para regresar a clases de manera progresiva y segura.