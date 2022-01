Exigen liberación de ingeniero secuestrado en Norte de Santander

Familiares del profesional huilense Diego Fernando Lozano Valencia, exigen el respeto a la vida y su pronta liberación, luego de ser secuestrado por miembros armados del Frente 33 de las disidencias de las Farc, el pasado 13 de enero, quien laboraba en la vereda M14 en zona rural de Tibú (Norte de Santander), en un pozo petrolero de Ecopetrol.

“La camioneta fue interceptada. Yo hablé con mi esposo antes de que fuera secuestrado; él me dijo que lo estaban llamando y que luego me devolvía la llamada”, indicó Katty Trujillo, esposa de Diego Fernando Lozano.

Según Katty Trujillo, el pozo donde trabajaba el ingeniero fue suspendido meses atrás por temas de orden público. Además, habían garantizado la seguridad de los empleados con miembros de la Fuerza Pública.

“Mi esposo no tenía amenazas, y no salía de su zona de trabajo. Es un caso que para llevárselo violan la seguridad del mismo pozo petrolero y fue en contra de su voluntad. Nosotros no somos personas adineradas. Él es una persona muy tranquila, pedimos al grupo armado que reflexionen, tengan piedad, misericordia y que nos lo entreguen sano y salvo”, finalizó Trujillo.

Por su parte, la Cruz Roja Internacional, Defensoría del Pueblo y la Personería en Tibú, Norte de Santander, están gestionando los diálogos con las disidencias para dar la pronta liberación del ingeniero huilense.

A su turno, Ecopetrol rechazó esta situación a través de un comunicado de prensa. “La empresa hace un llamado a sus captores para que lo dejen en libertad a la mayor brevedad y le sean respetados sus derechos. Así mismo, se solidariza con su familia y espera que su ser querido regrese sano y salvo a su hogar”.

Diego Fernando Lozano Valencia, era el jefe encargado del equipo de trabajo y llevaba en la zona poco tiempo. Las operaciones petroleras habían iniciado hace una semana.