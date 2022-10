Fallo suspende polémica donación de hotel a una universidad santandereana

Frente a la polémica que se desató en El Socorro, Santander, desde hace varios meses atrás, por la donación del emblemático Hotel Tamacara a las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) para la creación de una nueva sede, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de San Gil suspendió la entrega del predio tras un falló que se interpuso.



Cristian Avendaño, representante a la Cámara de la Alianza Verde, dijo que al imponer la acción jurídica se suspenden de manera temporal los efectos del acuerdo municipal aprobado por el Concejo de El Socorro, que busca entregar el predio bajo el modelo de una enajenación gratuita.

El juez admitió que al ceder el hotel, que es parte del patrimonio histórico nacional, no se tuvo en cuenta que este funcionaba bajo el esquema de ordenamiento territorial con actividad comercial, lo que no permite desarrollar actividades de educación superior.

“La gran mayoría de los habitantes se manifestó en contra del acuerdo y lo que hicimos fue estudiar qué pasaban con ello. No hay un proyecto que respalde lo que se va a realizar en el predio”, expresó el representante a la Cámara, Cristian Avendaño.



Según el representante, no hubo garantías para que a los programas se les diera una continuidad, por lo que probablemente podría cerrarse más adelante la nueva sede la UTS en El Socorro, sin garantía de que no se pierda el predio.

“Hay antecedentes de la UTS como en Cúcuta, Norte de Santander, y San Gil, que bajo el modelo de enajenación gratuita hicieron el mismo procedimiento sin presentar estudios financieros, técnicos de cobertura, calidad y programas de sostenibilidad”, agregó Avendaño.



“Lo que pretendieron hacer fue un presunto amarre contractual de un contrato que tienen que hacer ellos, para la actualización del esquema de ordenamiento territorial, condicionando a que las Unidades Tecnológicas se encargue de eso”, añadió el representante del Partido Verde.

La comunidad celebró el fallo

Sylvia Rugeles, presidenta de la Fundación Socorranos en Acción, mencionó que la rapidez en la que se aceleró el proyecto es una de las razones por las que hoy no es posible que se ceda el predio a las UTS.



“¿Por qué no hacían primero la propiedad horizontal y luego la donación?, ahí tienen que excluir de la donación los locales que tienen arrendados, porque forman parte del hotel. Uno ve que tanta urgencia de hacer las cosas, sin estudio y planeación, no le conviene a El Socorro”, expresó Rugeles.

La comunidad estaba en contra de la decisión del Concejo, y hoy están felices de que se haya iniciado el proceso de una nulidad del acuerdo con medidas cautelares.



En la acción de tutela que falló, también se pedía que en caso de dejar el predio como sede educativa, primero se hiciera un consenso con la comunidad, además de realizar la actualización del Plan de Ordenamiento en el municipio, que por ley necesita este trámite.