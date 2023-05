Familia del subintendente Ángelo Raúl Martínez, muerto en ataque en Tibú, exige justicia

El departamento de Santander está de luto por la muerte del subintendente Ángelo Raúl Martínez, quien fue víctima del atentado en Tibú, Norte de Santander, mientras se desempeñaba como gestor de participación en la Estación de Policía del municipio.

La familia de este gran héroe quien le prestó por varios años su dedicación y compromiso a la Policía, tras su muerte exigen justicia, y que el Gobierno Nacional tome medidas al respecto, porque no pueden seguir siendo víctimas quienes le sirven a la patria ni tampoco los ciudadanos del común.

Alexander Barrera, primo del subintendente Raúl Martínez, señaló que, “nosotros solo queremos manifestar el inconformismo del Gobierno en apartar de las familias a los servidores de la patria, porque nosotros estuvimos insistiendo varias veces del traslado de él para otra zona, porque sabíamos que este lugar desde hace tiempo es zona roja”.

Añadió el familiar que, “sin embargo, lo que digamos o dejemos de decir, la herida que nos dejaron tan profunda la ausencia de mi primo, no nos regresará con vida jamás, por eso mientras no tengamos conciencia de las cosas buenas o malas que pueden pasar de un buen o mal gobierno, no va a suceder nada”.

La última comunicación que tuvo con su familia fue con su esposa, quien diariamente se hacían videollamadas para que les pasara a sus hijas, además pese a la zozobra que tenía al estar en esta zona considerada como roja por los diferentes hechos de violencia presentados allá, siempre le respondía con una sonrisa y amabilidad a su compañera sentimental.

“Él todos los días llamaba a su esposa, a su familia, y lo que sabemos es que nos comentaba que la zona era muy difícil y que todos los días se sentía el miedo, sin embargo nosotros le decíamos que manifestara eso antes sus superiores, y él nos decía que ya lo había hecho pero que no obtenía respuestas positivas frente a su traslado, entonces acá lo que podemos decir es que el Gobierno, en vez de premiar a los pelean y luchan día a día, lo que hace es castigarlos”.

El cuerpo del subintendente será entregado a los familiares en las próximas horas para rendirle un homenaje póstumo en el municipio de Piedecuesta de donde era oriundo el uniformado.