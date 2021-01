Familiares de hombre que murió esperando terapia exigen justicia

La muerte de Ricardo Arenas Monsalve de 30 años, ha generado rechazo en Santander, luego de conocerse que no pudo acceder a la terapia Ecmo para combatir la covid -19, debido a la presunta negligencia que habría cometido su EPS.

Pese al llamado incesante que hizo su esposa Leydi Mosquera en redes sociales para que la EPS, Salud Total, le autorizara una diálisis y la terapia Ecmo, esto no fue posible, asegura su familiar.

Este hombre había ingresado a la clínica de Piedecuesta por covid -19, con el paso del tiempo se dificultó su salud y por eso necesitaba de la terapia Ecmo que le ayudaría a respirar artificialmente.

“Mi esposo necesitaba con urgencia una diálisis y cubículo para la terapia respiratoria y la clínica a donde se iba a trasladar me colaboró pero la EPS Salud Total no quería autorizar”.

Agregó la pareja de Ricardo que “después del clamor que les hice, me llamaron el día domingo para decirme que la diálisis si la habían autorizado pero que la terapia Ecmo no y eso era lo más esencial, lo que le daba la vida a mi amor, la verdad me lo mataron, me dejó sola a mí y a mis niñas”.

Ricardo Arenas le hicieron diálisis debido a una complicación de riñón, que se presentó sumado a los problemas respiratorios que se generaron consecuencias de la covid-19, es por eso que requería con urgencia el tratamiento con la terapia Ecmo.

“Mi esposo luchó hasta el último momento, ya no me lo van a devolver ni a mí, ni a mis hijas de 8 y 5 años, pero si exijo justicia, porque casos como estos no se vuelvan a presentar”, agregó la esposa de Ricardo.

El hombre era electricista, trabajaba en el centro de Bucaramanga y su familia dependía de sus ingresos.