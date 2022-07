Familiares de líder social fueron amarrados, amenazados y robados en Santander

Un grupo de personas ingresó a la vivienda del líder ambiental Oswaldo Beltrán y atacaron a su esposa e hijo, ya que él no se encontraba en el lugar.

“Ellos llegaron a mi casa a buscarme y eso fue lo que le dijeron a mi esposa, estaban preguntando por mí y mi familia les decía que yo no estaba allá. Pero, como no me encontraron a mí pues entraron y empezaron a robar todas nuestras pertenencias”, denunció el líder.

Al parecer, y según ellos indican, a su esposa e hijo los amarraron y amenazaron para que ellos cedieran y entregaran las pertenencias.

“Se me llevaron la moto, plata, cuchillo, una máquina de afeitar, grabadora, y decían que dónde estaba mi esposo y nosotros solo le decíamos que no vivíamos con él”, agregó Luz Mila Gutiérrez, una de las afectadas.

Lo que les generaba mayor desespero mientras se desarrollaban estos hechos es que si ellos no entregaban lo que les decían que les cortarían los dedos.

“A mi hijo le pedían las cosas y le decían que si el no ayudaba, me iban a cortar los dedos de las manos. Mi hijo les entregó las llaves y después una plata que teníamos para el almuerzo, pero nada más”, agregó Gutiérrez.

Frente a este caso, se realizaron las denuncias a las autoridades, con el fin de que se realice las investigaciones correspondientes.

“Me impresiona tanto es que las autoridades no llegaron a la casa cuando se llamaron que porque no estaban autorizados y solo nos dijeron que pusiéramos la denuncia”, agregó el líder.

Por su parte, la líder de Fedepesan en Barrancabermeja, Yuli Velásquez, quien fue víctima de un atentado en días anteriores, señaló que se encargó de denuncia la vulnerabilidad en la que están en el departamento, pero que no han recibido respuesta por parte de las autoridades.

“Si algún miembro de Fedepesan le pasa algo, la responsabilidad va sobre el alcalde de Barrancabermeja porque lo hemos citado, nos pronunciamos y él a nosotros no nos da la cara”, indicó Velásquez.