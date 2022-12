Familiares de policías secuestrados en Tibú piden a disidencias de las Farc su pronta liberación

Los tres policías secuestrados por las disidencias del Frente 33 de las Farc en la vía que comunica Tibú con Cúcuta, salían ya de permiso cuando fueron interceptados por varios hombres armados, pretendían reunirse con su familia para celebrar y despedir el año.

La señora Jazmin Camargo esposa del intendente de la Policía Javier Orlando Villamizar dijo a RCN Radio "yo me enteré del secuestro de mi esposo ayer a las 4:20 p.m. y me dijo que las disidencias del Frente 33 de las Farc lo habían retenido, que no me preocupará que se encontraba bien y que había recibido buen trato".

Le puede interesar: Secuestran a tres policías en Tibú, Norte de Santander

Asimismo, dijo a RCN Radio que esta ha sido la única comunicación que ha logrado con su esposo, y que no ha recibido ninguna información de la defensoría del pueblo, ni de la Cruz Roja Internacional.

"Esperamos que las disidencias de las Farc, le respeten la vida a mi esposo Javier Orlando Villamizar, no sabía de los demás secuestrados, y el mejor regalo de fin de año es su pronta liberación que regresen a casa con su familia", dijo la señora Jazmin Camargo.

Lea aquí: Investigan muerte de joven indígena de la comunidad yukpa, en la zona de frontera

Mientras tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones pertinentes que permita la liberación de los tres policías secuestrados, Javier Oswaldo Villamizar Jaimes , Johan Arenas y Diego Alberto Hernández de quienes no se tiene ninguna información desde las 10:00 a.m. del pasado miércoles 28 de diciembre.

La Policía de Norte de Santander emitió un comunicado para referirse al hecho:

1. En coordinación con la Personería de Tibú, se adelantan todas las acciones necesarias para lograr cuanto antes la liberación de los funcionarios.

2. Una vez conocida la información, el Departamento de Policía Norte de Santander desplegó todas las capacidades institucionales con el propósito de establecer con exactitud la ubicación de los uniformados.

3. En el marco de las actividades efectuadas se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) con los correspondientes protocolos para realizar seguimiento de la situación.

4. La Policía Nacional exige respeto por la vida e integridad de los tres uniformados, rechaza los hechos ocurridos y espera su pronta liberación.