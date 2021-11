La familia del soldado regular Huber Fabián Chogó recibió con alegría la noticia de la liberación del uniformado que había sido secuestrado en zona rural de El Tarra, a mediados del mes de septiembre.

La madre del joven, la señora Nedi Becerra dijo a RCN Radio que "recibí la llamada de la liberación de mi hijo a las 4 a.m. Una vecina me dio la información y ha sido la mejor noticia que he recibido en los últimos años de mi vida".

Agregó, la señora Becerra, que después de conocer las pruebas de supervivencia entregadas a través de un video por parte del ELN, tenía el presentimiento de su pronto regreso a casa.

Contexto: En libertad soldado secuestrado por el ELN en El Tarra, Norte de Santander

"Hoy yo me siento muy feliz y espero que esta misma alegría llegue a los demás hogares de los soldados secuestrados, quienes merecen también de nuevo la tranquilidad y felicidad, en especial para esta temporada de navidad y fin de año", dijo la madre del soldado liberado.

Igualmente, su tía Abelix Durán dijo que la familia se ha reunido para preparar un almuerzo especial, "sabemos que tiene buen apetito y le vamos a preparar pollo asado con ensalada y arroz, es el plato preferido de mi sobrino".

Así mismo, dijo que gracias a Dios escuchó las oraciones de la familia, quienes no descansaron en orar tan pronto se conoció el secuestro de su sobrino".

El soldado liberado pertenece al Batallón de Ingenieros N.º 5, Coronel Francisco José de Caldas, de la Segunda División del Ejército. En Norte de Santander son tres los militares secuestrados, por parte de los grupos armados que delinquen en la zona, el ELN y las disidencias de las Farc serían los autores de estos hechos.