Familias vulnerables de la zona rural de Cúcuta recibirán subsidio de vivienda

Cúcuta y especialmente su zona rural fue priorizada entre los 10 municipios a los que se les realizará el proceso de asignación de subsidios familiares bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda rural, y que se ejecutará a través del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT).

El Ministerio de Vivienda, por medio del decreto 1341 de 2020 puso en marcha el programa de mejoramiento de vivienda rural “Casa Digna, Vida Digna Rural”, que hace parte del proyecto “Vivienda resiliente e incluyente en Colombia” y con el cual se busca beneficiar a la población de la zona rural con el fin de reducir el déficit cualitativo de vivienda que aqueja a miles de hogares en Colombia y especialmente en la zona rural de Cúcuta.

“Estamos muy contentos porque logramos llegar a los corregimientos con este programa, vamos a intervenir para mejorar estas viviendas que devuelven la dignidad y mejoran la calidad de vida de todas estas personas. Se iniciarán las visitas a varios de los beneficiarios para hablar con ellos y asegurarnos de que conozcan cómo va a ser su proceso y asegurarles que van a tener su vivienda mejorada”, manifestó el alcalde Jairo Yáñez.

Lo que se busca es brindar soluciones a las carencias sanitarias de vivienda a través de la construcción de módulos de baño y cocina, beneficiando aproximadamente a 230 familias de la zona rural, con un monto de subsidio de hasta 22 SMLV.

Son aproximadamente 2.600 personas que podrían recibir este beneficio emitido por el Ministerio de Vivienda, la Secretaría de Vivienda de Cúcuta realizó un estudio dando cumplimiento a los requisitos contemplados en el decreto 1077, con el que se seleccionaron 300 personas del corregimiento de Agua Clara para estudios y que a su vez sean beneficiadas.

De otro lado, el secretario de Vivienda, Sergio Ramírez, destacó el trabajo que viene efectuando el programa de mejoramiento de vivienda y lo importante que es cumplir con los requisitos para poder efectuar las intervenciones.

“En el mes de diciembre el alcalde manifiesta el interés de participar en esta convocatoria, seguidamente, durante los meses de enero y febrero, entramos a la siguiente etapa del proceso, donde efectuamos el diligenciamiento de formatos de prefactibilidad que incluía costos de mejoramiento, presupuesto, análisis de precios unitario, materiales, mano de obra, equipos, entre otros, y posteriormente diligenciamos los formatos de cartografía participativa donde se favorecían los corregimientos como los posibles beneficiarios del proyecto, logrando con este trabajo que el ministerio priorizara a Cúcuta entre 25 municipios que participaron”, aseguró Ramírez.

Es de resaltar que los hogares no pueden estar ubicados en zona de alto riesgo, deben tener las carencias sanitarias de cocina y baño, no haber recibido subsidios para adquisición o construcción de vivienda, no deben haber sido beneficiarios de algún subsidio, la vivienda por intervenir no debe estar construida en materiales provisionales, tales como latas, telas asfálticas, plástico y madera de deshecho, entre otros. Así mismo, tampoco deben pagar por formularios o cupos, aportar dinero ni tramitar créditos informó la alcaldía de Cúcuta.