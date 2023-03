Fuerte ‘jalón de orejas’ para concejales que estaban chateando: “es una falta de respeto”

Durante una plenaria del Concejo de Bucaramanga desarrollada hace pocos días, una líder comunal durante su intervención regañó a los concejales porque no le prestaban atención por estar mirando sus dispositivos móviles y estar pendiente de otras cosas.

Esta situación se dio a conocer luego que Diana Cansino, líder comunal le reclamara a los concejales de la ciudad porque no la estaban escuchando y aparte de eso cuando el secretario estaba dando su informe, algunos no se encontraban en sus puestos.

Asegura la líder “es una falta de respeto que cuando el secretario estaba dando su anuncio o su informe en la mesa directiva no estaban ni los concejales, y además usted mira y la mayoría de ellos están chateando, entonces yo para que me paro aquí, para saludar a la bandera y para venir a legalizar sus plenarias, a mí no me pagan”.

Inmediatamente el presidente del Concejo la interrumpió, le llamó la atención a los concejales para que prestaran atención, pero también le pidió a la señora que continuará con su intervención que el secretario la estaba escuchando y los concejales le iban a prestar atención.

Sin embargo la ciudadana continuó manifestando su inconformismo frente a esta situación, señalando, “yo merezco respeto, este es mi derecho, para venir a decir lo que ustedes no hacen, el secretario de educación también merece respeto y ustedes ni siquiera le prestaron atención, entonces yo a que vengo a legalizar su plenaria, yo vengo a decir lo que ustedes omiten”.

Finalmente la ciudadana que se encontraba muy molesta dijo en su intervención “ustedes representan a una comunidad, pero no son dolientes, mejoraron su calidad de vida, pero tranquilo doctor en su despacho nos vemos, usted merece respeto y yo también, estamos en el recinto de la democracia, pero brillan por su ausencia, sigamos así tranquilos ya vienen elecciones vamos a ver quién es quién”.