Tras la orden de arresto por tres días para el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, y la secretaria de Educación del departamento, María Eugenia Triana Vargas, por desacato de una acción judicial, voceros de la Gobernación respondieron al incidente.

Esta medida salió después de que no se ejecutara la orden de un juez, quien les ordenó a los mencionados, el pasado 21 de julio, nombrar a un docente para la Institución Educativa de Palmira en San Vicente de Chucurí, Santander, tras la renuncia de la profesora que estaba a cargo de casi 40 alumnos.

Con base en esto, Triana Vargas le aseguró a RCN Mundo que “en un reporte que se le hizo al juez, se solicitó la inoperancia de la sanción para que se revoque y sea emitida por el efectivo, además de demostrar que la Secretaría ha actuado de mejor manera posible”.

La funcionaria señaló que se abordó el tema desde 5 de agosto para asignar a una profesora, pero hasta el 23 del mismo mes, la rectoría informó que no se presentó a laborar la docente que había sido nombrada para la institución, en las fechas establecidas.

“Se envió al control disciplinario para que se declare el abandono del cargo por parte de la docente, y liberar la planta para nombrar la nueva, quien ya fue asignada y debe empezar a trabajar en los próximos días”, añadió la secretaria.

Durante un mes, desde mayo, cuando la profesora del colegio renunció, hasta que salieron a vacaciones en junio, el plantel quedó sin docente, además que dictaba más de una materia.

Por lo que prácticamente todo alumnado no ha podido empezar como tal sus clases hasta la fecha. Debido a que después de las vacaciones entre junio y julio, la docente pudo ser nombrada un mes después, hasta el 5 de agosto.

“Estábamos convencidos de que ya se estaba prestando el servicio educativo en esa institución. El pasado martes nos enteramos con el reporte de la rectora, que la docente no se presentó a laborar a la Institución. Y es por eso que el juzgado emite este desacato, revisando que no se había prestado ese servicio durante un tiempo”, señaló Triana Vargas.

En su lugar, el abogado accionante, dijo que, “ya casi un semestre se cumple de que no reciban clases, los niños se retiran, los padres no saben qué hacer, la rectora del colegio habla de deserción. Son niños campesinos que no se les da la oportunidad de estudiar, no se les brinda las facilidades, pues desde luego van a terminar trabajando en el campo y no estudiarán”.

Razón por la que por el momento, según el abogado William Duarte, la orden quedó en firme para asumir los tres días de arresto del gobernador y la secretaria, además de tener que pagar una multa de tres salarios mínimos vigentes.

Sin embargo, el proceso pasaría a otra instancia ante la apelación de la Secretaría, después de hacer la debida verificación de que hasta ahora fueron notificados.

La secretaria dijo que cerca 185 maestros quedaron sobrando en el departamento luego de que el Ministerio de Educación hiciera un estudio, conforme a la escases de estudiantes en algunas sedes.

"Después de varios gobiernos, desde el 2015, hasta ahora el Ministerio de Educación nos presiona para hacer el ajuste de planta que nos lleva a realizar traslados y reubicación obligatoria de los docentes”.

Motivo por el que también presentaran un ajuste del estudio para que baje la reducción de docentes y se pueda cubrir las necesidades de las 2.218 sedes educativas repartidas en los 82 municipios de Santander, donde según la funcionaria “se requieren docentes este en áreas con distancias alejadas del casco urbanos de algunos municipios”.