Gobierno crea comando especializado para atender zona de frontera con Venezuela

El presidente Iván Duque anunció desde Norte de Santander la puesta en operación de un comando estratégico y conjunto para este departamento, que estará bajo el mando del general Fabio Leonardo Caro Cancelado.

El objetivo es "la protección de la región del acecho de la criminalidad", según expresó el mandatario. Mediante la Disposición No. 018 del 27 de septiembre de 2021, se creó el Comando Especifico de Norte de Santander (Cenor), como organización militar conjunta, a cargo del Ejército Nacional y bajo la dirección de la Segunda División, con sede en la ciudad de Cúcuta, para unificar el mando de las unidades militares existentes en Norte de Santander, fortalecer la sinergia operacional y optimizar el mando y control.

"Hoy le aportamos un recurso adicional, un Comando Unificado Conjunto para el departamento de Norte de Santander. Este será un comando estratégico con hombres abnegados y valientes, que estarán presentes en todo el territorio acompañando a los ciudadanos para liberarse de las hecho criminal", expresó el presidente Duque.

De acuerdo con el presidente Duque, en la conformación del Cenor se incluye a un brigadier general como comandante, un Estado Mayor Conjunto y la Brigada No. 30, con sus siete unidades tácticas, la Fuerza de Despliegue Rápido No. 3 (Fudra3), con cuatro Batallones de Despliegue Rápido, la Fuerza de Tarea Vulcano (Fuvul), con dos batallones de combate terrestre (Batot) y el Comando Operativo Energético No. 1, con tres batallones Especiales Energéticos y Viales".

Estas unidades del Ejército Nacional cuentan con el apoyo directo de unidades de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana, de acuerdo con el ambiente operacional reinante, explicó.

"El propósito es el sometimiento o neutralización de las capacidades de afectación de los grupos al margen de la ley y demás fenómenos de inestabilidad que hacen presencia en Norte de Santander, especialmente en el sector fronterizo", indicó el jefe de Estado.

Las operaciones que adelante este comando serán planeadas y conducidas por el Ejército Nacional, con apoyo permanente de unidades de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana, según lo exija el ambiente operacional.