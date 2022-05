Un nuevo caso de bullying produjo repudio en la capital santandereana, ya que en el colegio Bicentenario de la Independencia, un menor agredió a otro, a la salida de clases porque, al parecer, este lo había acusado de algo que no había hecho.

Sin embargo, según relata la madre de familia de la víctima, esta no era la primera que vez que agredían a su hijo.

“Desde que entró al colegio los compañeros se han portado mal con él y le están haciendo bullying, no sé por qué lo atacan porque nunca he tenido contacto con los agresores de mi hijo, pero le dañan las cosas y lo tratan mal”, agregó Clara Mateus, madre del menor.

Cabe señalar que el niño, que tiene 11 años de edad, tampoco le mencionaba esta situación a sus familiares por miedo y prefería guardar silencio, hasta que un día lo golpearon “tan fuerte” que no podía caminar bien.

“Yo me di cuenta porque se portaba extraño, un día lo recogí y no caminaba bien, yo le pregunté qué tenía y me dijo “nada mami”, hasta que se puso a llorar y me dijo que tenía que contarme algo terrible. Cuando él me dice eso, yo me asusté, porque no me hablaba, pensé que lo habían violado, cuando me dijo que le dieron una patada en los testículos”, señaló la madre de familia.