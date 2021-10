Graves afectaciones dejó voraz incendio en asentamiento de Floridablanca

Dos casas destruidas, una persona quemada, y una familia damnificada dejó un grave incendio que se presentó en el asentamiento humano Asomiflor de Floridablanca, Santander.

Pese a que las causas del incendio son materia de investigación para las autoridades, una mujer de 25 años resultó con graves quemaduras en sus brazos y piernas producto de la conflagración.

El incendio comenzó en una de las viviendas que al parecer estaba desalojada, según vecinos del sector unas personas habían deshabitado la casa horas atrás.

Por los vientos y la fuerza de las llamas, éstas se extendieron hacia una casa vecina, pero en esta vivienda sí habían personas dentro. Una mujer de 25 años estilista de profesión, resultó quemada y al ver que el incendio se descontroló, llamó la atención de los habitantes de la zona quienes a su vez alertaron a las autoridades.

Alba Amparo Quintanilla Peña, madre de familia afectada señaló que “mi hija estaba en la casa, me llamó y me dijo que en la casa del lado había humo, estaba desesperada, me alertó que el fuego se podía pasar a la casa de nosotros, cuando yo bajé a la casa ya estaba incendiada y aunque mi hija pudo salir, si alcanzó a quemarse una pierna, la espalda y sus brazos”.

La mujer afectada dijo que “mi hija estaba muy desesperada, perdimos absolutamente todo, las máquinas de coser que teníamos para trabajar, como el material de trabajo de mi hija quien labora como estilista profesional, quedamos en la calle, sin nada”.

Al lugar llegaron 15 unidades del cuerpo de Bomberos de Floridablanca. Clemente Jaimes, teniente del organismo de Socorro manifestó que “cuando nosotros llegamos ya el incendio estaba descontrolado, dos viviendas que estaban hechas de madera, techo de zinc, con material de bambú y plástico quedaron destruidas, no se pudo rescatar nada del lugar, por eso procedimos con las 3 máquinas a trabajar para controlar el incendio”.

Reporte Autoridades

A su turno la directora de Gestión de Riesgo de Floridablanca, Marcela Toloza, señaló que la mujer que resultó afectada de 25 años fue identificada como Slendy Yariza Fuentes Quintanilla, y que inmediatamente fue trasladada a un centro médico para que recibiera la atención oportuna por la gravedad de las heridas.

“Los reportes que estamos recibiendo de la comunidad es que en una de las viviendas se dejó algo encendido, lo cual ocasionó este incendio que se extendió a lo largo de la otra casa, una joven resultó herida, y fue trasladada al Hospital Universitario de Santander, al momento fue bastante difícil el ingreso a las viviendas de parte de las autoridades, teniendo en cuenta que donde se presentó la conflagración es un talud bastante inestable” añadió la funcionaria departamental.

La familia afectada por este grave incendio y que perdió en su totalidad su vivienda piden que se investiguen las causas de la conflagración, además de la ayuda de parte de la administración de Floridablanca.