Gremios en Norte de Santander ven positiva la reapertura de la frontera

Representantes de diversos gremios de producción de Norte de Santander, consideran un avance el retiro de los contenedores ubicados en los puentes internacionales en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela.

Carlos Luna presidente del comité intergremial de Norte de Santander dijo a RCN que, aspira que la reapertura del paso peatonal y el movimiento de vehículos de carga por los puentes internacionales contribuya a resolver problemas económicos y sociales de la región.

“Es importante para nuestra región, este mensaje poderoso en estos días de bicentenario en donde se busca resolver la problemática económica y social que se viene registrando desde hace más de cinco años en Norte de Santander y el Estado Táchira” dijo Luna a RCN.

Así mismo, el representante gremial dijo que llevan casi dos años de reuniones entre gremios, empresarios y autoridades de las dos fronteras, para encontrar una salida y restablecer la legalidad.

De otra parte, la presidente de Fitac, la Agencia de Aduanas, Sandra Guzmán dijo que esta reacción se estaba esperando desde hace seis años cuando Cúcuta fue cerrada, afectando la parte de operaciones con Venezuela, originando mayor desempleo.

Así como se permite el paso normal en la Guajira, “nos llena de mucha alegría el paso de vehículos de carga y dar inicio con las operaciones internacionales, que será de manera gradual inicialmente”.

Agregó Guzmán, que se espera lograr mayor confianza con la frontera, no es que hoy si y mañana no, se busca la reactivación del comercio exterior, se busca el primer embarque la próxima semana, se espera la reactivación económica con empleos directos e indirectos en hoteles, restaurantes, taxis y mensajería.

El presidente Duque también se refirió a la reapertura de la frontera: "Voy a ser muy claro: Esto no va a ser con chambonadas y eso no va a ser de manera súbita. Ya le he dado una instrucción a la DIAN, a Migración Colombia y a la Fuerza Pública de tener todo dispuesto para empezar ese proceso gradual. Que empiece lo más pronto posible, pero que empiece garantizando la seguridad y la bioseguridad del pueblo colombiano".

Y finalmente el jefe de Estado añadió que “ocurrirá en los próximos días pero lo haremos siempre con los criterios que tiene nuestro país en su zona de frontera sobre todo lo que tiene que ver con el transporte de carga”.