Habilitan nuevas UCI en Barrancabermeja para atender a pacientes con Covid

En aras de expandir los servicios de las Unidades de Cuidados Intensivos en Barrancabermeja para los pacientes con Covid-19, las autoridades municipales pusieron a disposición de las directivas del Hospital Regional del Magdalena Medio once nuevas UCI.

Lea además: Bucaramanga se encuentra en el segundo pico de la pandemia: Alcaldía

El objetivo es poder seguir atendiendo a las personas que requieren atenciones especiales por complicaciones generadas por el coronavirus y ampliar la capacidad de atención.

El alcalde del ‘puerto petrolero’, Alfonso Eljach, manifestó que la puesta en funcionamiento de los cubículos UCI se logró después de llevar a cabo varias obras de mejoramiento en el centro médico regional.

“Vamos a prestar los implementos que hagan falta para que pueda funcionar. Estaban sin uso por el temas de infraestructura de techo pero ya están listas. Estamos acudiendo también a las clínicas privadas para verificar qué es lo que les hace falta, la idea es ampliar esa capacidad de atención”, dijo el mandatario.

Ante el desabastecimiento de medicamentos que se presenta en varios centros asistenciales del ‘puerto petrolero’, se elevó una petición ante el Ministerio de Salud para que de manera rápida gestione y distribuya las medicinas que poco a poco se han agotado y que son vitales para los pacientes con covid-19.

Le puede interesar también: Bucaramanga y su área metropolitana tendrá pico y cédula con restricción de movilidad

“Hablamos con el viceministro de salud para el pleno suministro de medicamentos que están escasos y se comprometió a que en Barrancabermeja haya medicamentos para poder tener a la Clínica Magdalena y las demás clínicas con el suministro, no es una tarea fácil pero recibimos el respaldo y esperamos tenerlos en los próximos días”, agregó Alfonso Eljach.

Aunque las Unidades de Cuidados Intensivos de Barrancabermeja no han llegado al 100% de su ocupación, no se ha podido disponer de camas UCI, toda vez que en varios centros asistenciales no cuentan con los medicamentos para tratar a los pacientes con el virus y por ende, no pueden habilitar esta área.