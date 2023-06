Hacinamiento carcelario en Bucaramanga: interno muere por tuberculosis

Otro interno falleció en Bucaramanga presuntamente producto del avance de una tuberculosis contagiada en la Cárcel Modelo, donde se evidencia un alto hacinamiento.

Andrés Felipe Muñoz de 26 años murió después de permanecer varios días hospitalizado, inicialmente presentó un paro respiratorio y pasó a la UCI para luego fallecer producto de una bacteria de la cual se contagió cuándo dejó de estar intubado.

Con este privado de la libertad ya serían dos los que mueren en la ciudad por la misma enfermedad en lo que va del año, según el reporte de las autoridades, así lo aseguró Hernando Mantilla, veedor de los derechos carcelarios en Santander.

“Se han ido contagiado en una situación que no se puede verificar. No hay forma de saber porque los internos que vienen de las estaciones de Policía no vienen con exámenes reglamentarios. No se sabe qué enfermedades tienen”, indicó el defensor.

Agregó que es importante que el Inpec y la Secretaría de Salud realicen los respectivos exámenes de salud al momento que los internos sales y entran al centro penitenciario.

Por su parte familiares de Muñoz señalaron que al hospital llegaron más internos con los mismos síntomas, por lo que piden que se suministren los medicamentos necesarios para prevenir una tuberculosis.

“Qué les cuesta darles unas pastillas para evitar que se prolongue esta enfermedad y sí nos toca rogarles para que lo saquen y lleven rápido al hospital”, mencionó una de las familiares.

La situación preocupa porque en marzo ocurrió un hecho similar cuando murió Wilson Manrique Flórez en el Hospital Universitario de Santander, luego de aparentemente ser contagiado de tuberculosis en la Modelo.

“Al día de hoy en Santander hay 5.885 internos de los cuales 1.888 están en la Cárcel Modelo, donde hay un hacinamiento mayor a 300 %; un promedio del 24 % superior al nacional”, agregó Mantilla.