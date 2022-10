Hallan carta con el porqué dos hermanastros decidieron huir de su casa en Barrancabermeja, Santander

Se cumplen seis días de la presunta desaparición de dos menores edad, una adolescente de 13 y otro de 14 años, quienes huyeron de su vivienda mientras su padres salieron a hacer unas diligencias personales.

Según indican los familiares, los adolescentes identificados como Juan David Granados y Yaidy Yireth Rodríguez (hermanastros), dejaron una carta en la que no entregaban muchos detalles y se llevaron sus pertenencias.

“La niña estaba con tres hermanitos más, cuando llegamos vimos la puerta de la menor cerrada y se nos hizo raro. La abrimos, no había nadie y revisamos los clósets y tampoco encontramos nada. En el cuarto de Juan David estaba igual, solo dejaron ropa de estar en la casa”, señaló una de las familiares de los menores de edad.

Posteriormente, y ante la angustia que les generó esta situación, se dirigieron a diferentes puntos de la ciudad en donde esperaban buscar una respuesta al paradero.

“Salimos, dimos aviso a las autoridades, empezamos a buscar en el colegio y no tuvimos respuesta positiva. Ninguno de los dos estaba y Juan David tenía clases a esa hora, tampoco estaba ahí”, explicaron.

Frente a la carta, los padres de familia indicaron que la encontraron en el mesón de la cocina y que esta les pedía perdón: “Pa, espero que me perdonen por lo que hice, me voy de la casa. Cuando se enteren espero me comprenda y perdón por todo”, escribió, al parecer, Yaidy.

Cabe señalar que al final de la carta, Juan David, le pide perdón a su mamá y le confirmó que había huido con Yaidy.

Las autoridades frente a este caso se pronunciaron e indicaron que la investigación la están adelantando desde el CTI, quienes recibieron inicialmente la denuncia. Sin embargo, sí descartan que hayan sido raptados, ya que horas después de que huyeran de la vivienda se comunicaron y explicaron que estaban bien, pero todavía se desconoce su paradero.